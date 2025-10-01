Arderea frunzelor pare, la prima vedere, un gest banal și rapid pentru a curăța curtea. Totuși, legislația nu permite această practică. Potrivit reglementărilor privind protecția mediului și ordinea publică, arderea deșeurilor vegetale este interzisă dacă nu există o autorizație specială emisă în prealabil.

Ce risc își asumă cei care ard frunze fără autorizație

Românii care aleg să ardă frunze, crengi sau alte resturi vegetale fără documentele necesare pot primi amenzi mari. Pentru persoanele fizice, sancțiunile ajung până la 6.000 de lei. În cazul persoanelor juridice, valoarea amenzilor este mult mai ridicată, putând atinge chiar 50.000 de lei.

Controale mai dure din partea autorităților

Poliția locală, alături de Garda de Mediu, intensifică verificările în această perioadă. Autoritățile au început campanii mai stricte, tocmai pentru a reduce numărul de arderi ilegale ale frunzelor.

Pericolele ascunse în fumul degajat

Unul dintre motivele pentru care această practică este interzisă are legătură directă cu sănătatea oamenilor. Fumul rezultat din arderea frunzelor conține particule nocive. Printre acestea se numără dioxinele și monoxidul de carbon, substanțe care pot afecta grav respirația. Persoanele vulnerabile, precum copiii, vârstnicii și bolnavii cronici, sunt cele mai expuse riscurilor.

Alternative la arderea frunzelor în gospodărie

În locul arderii, oamenii pot alege o soluție mult mai utilă: compostarea. Frunzele adunate se transformă într-un îngrășământ natural dacă sunt amestecate cu resturi alimentare sau iarbă. Acest amestec devine un fertilizant eficient pentru grădini.

Frunzele nu trebuie privite doar ca un deșeu incomod. Ele pot fi folosite pentru a proteja solul și florile de temperaturile scăzute. Așezate la baza arborilor sau deasupra straturilor de flori, frunzele formează un strat protector natural împotriva înghețului.

