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Furtună violentă în Franța: grindină de până la 7 centimetri a distrus mașinile și a acoperit străzile. Imagini șocante FOTO&VIDEO

Grindină Franța/ Foto: X

Grindină Franța/ Foto: X

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 11:28

O furtună violentă, însoțită de grindină de mari dimensiuni, a lovit departamentul Ardèche din sud-estul Franței, provocând pagube importante. Bucăți de gheață de până la 7 centimetri au spart parbrizele mașinilor, au avariat clădiri și au acoperit străzile în plină vară, la scurt timp după un val de căldură extremă.

Furtuna puternică care a lovit miercuri departamentul Ardèche, din sud-estul Franței, a lăsat în urmă distrugeri importante și a surprins locuitorii prin intensitatea fenomenelor meteo. Potrivit Le Figaro, grindina de mari dimensiuni și ploile torențiale au afectat mai multe localități, inclusiv Aubenas, Vals-les-Bains și Lalevade-d'Ardèche.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale surprind străzi acoperite complet de grindină și vehicule grav avariate, după ce bucăți de gheață cu diametrul de câțiva centimetri au căzut timp de mai multe minute.

Grindină de până la 7 centimetri și pagube importante

Potrivit mărturiilor publicate online, unele bucăți de grindină au avut între 5 și 7 centimetri în diametru. Impactul lor a provocat spargerea parbrizelor și avarierea a numeroase autoturisme, dar și distrugeri ale acoperișurilor, vegetației și altor construcții.

În mai multe înregistrări video se observă șoferi care au fost nevoiți să oprească în trafic din cauza violenței furtunii, în timp ce locuitorii s-au adăpostit până la încetarea fenomenelor.

Precipitațiile abundente au provocat și acumulări importante de apă, fiind semnalate scurgeri și inundații izolate în mai multe zone.


Regiunea era sub cod portocaliu

Pompierii au fost mobilizați pentru numeroase intervenții cauzate de intemperii, în timp ce autoritățile locale evaluează pagubele produse de furtună.

Primarul orașului Aubenas, Jean-Romain Ribeyre, a descris episodul drept „un fenomen de o violență excepțională”, subliniind amploarea distrugerilor provocate într-un interval foarte scurt.

Departamentul Ardèche se afla sub avertizare de cod portocaliu pentru furtuni, emisă anterior de serviciul meteorologic La Chaîne Météo, pe fondul instabilității atmosferice instalate după valul de căldură care a afectat regiunea în ultimele zile.


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