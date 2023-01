Dar ce ai zice daca ti-am spune ca si uleiul de avocado are numeroase beneficii pentru sanatatea ta? Afla si tu, in cele ce urmeaza, care sunt acestea!

Uleiul de avocado: proprietati

Deși uleiul de avocado nu este la fel de cunoscut și folosit ca uleiul de măsline, este la fel de delicios ca acesta. Uleiul de avocado are, de asemenea, numeroase beneficii, în mare parte legate de conținutul său de antioxidanți și grăsimi sănătoase.

Uleiul de avocado este uleiul natural presat din pulpa unui avocado. Aproape 70% din uleiul de avocado consta din acid oleic, un acid gras omega-9 mononesaturat. Acest acid gras este, de asemenea, componenta principala a uleiului de masline si se crede ca este partial responsabil pentru beneficiile pentru sanatate ale acestuia.

In plus, aproximativ 12% din uleiul de avocado este reprezentat de grasimi saturate si aproximativ 13% este reprezentat de grasime polinesaturate.

În vreme ce uleiul de avocado are un raport ridicat de omega-6 la omega-3 (13: 1), acest lucru nu trebuie să fie îngrijorător, deoarece cantitatea totală de omega-6 este relativ scăzută.

Uleiul de avocado: beneficii pentru sanatate

Uleiul de avocado scade nivelul colesterolului rau din sange

In primul rand, uleiul de avocado contribuie la buna functionare a sistemului cardiovascular. Motivul il reprezinta faptul ca este bogat in acid oleic monosaturat, acesta impiedicand ca trigliceridele si colesterolul sa ajunga in sange. Studiile realizate pe un esantion de persoane care au consumat acest ulei au dovedit faptul ca ceea ce este cunoscut sub denumirea de colesterol rau ajunge sa aiba un nivel scazut intr-un timp record, in vreme ce colesterolul bun revine la valoarea normala.

Uleiul de avocado iti protejeaza vasele de sange

Acest ulei contine cantitati insemnate de acizi benefici Omega 3, Omega 6, dar si de vitamina E. Toate acestea contribuie la protectia vaselor sanguine, avand efecte antioxidante. Daca vei consuma regulat ulei de avocado, riscul instalarii trombozei sau al aparitiei unei afectiuni coronariene va scadea semnificativ.

Uleiul de avocado te fereste de cancer

Acidul alpha-linoleic din uleiul de avocado inhiba dezvoltarea celulelor canceroase care pot provoca aparitia tumorilor maligne la colon sau la san. In combinatie cu vitamina E te fereste si de cancerul de piele, dar si de cel pulmonar.

Uleiul de avocado grabeste vindecarea ranilor aparute la nivelul pielii

Vitaminele A, D si E joaca un rol important in regenerarea celulara si au, in acelasi timp, functia de agenti antibacterieni si antiinflamatori.

Uleiul de avocado contribuie la vindecarea rapida a ranilor aparute la nivelul pielii, scazand riscul formarii cicatricilor inestetice. De asemenea, te poate ajuta sa scapi de dermatite si de acnee.

Nici ridurile nu iti vor mai da batai de cap daca apelezi la acest tratament naturist, pentru ca vitaminele A si D asigura cresterea productiei de colagen.

Uleiul de avocado reduce durerile provocate de artrita

Un studiu publicat în Journal of Rheumatology sustine ca avocado a ajutat la contribuit intens la repararea cartilagiilor afectate de boala. Se crede că uleiurile ajută la blocarea producerii de substanțe chimice pro-inflamatorii, prevenind astfel orice deteriorare cauzată celulelor sinoviale în articulații.

Uleiul de avocado ajuta la lupta împotriva diabetului

Aceleași grăsimi mononesaturate din uleiul de avocado pot ajuta persoanele cu diabet zaharat. Asociația Americană a Diabetului a constatat că o dietă bogată în grăsimi mononesaturate care contine si avocado poate ajuta oamenii să utilizeze mai eficient insulina și să regleze nivelul zahărului din sânge.

Uleiul de avocado: beneficii pentru par si piele

Ai parul deshidratat in urma schimbarilor de look frecvente sau a folosirii placii pentru indreptare ori a ondulatorului? Varfurile despicate iti creeaza neplaceri? Uleiul de avocado este solutia! Prepara o masca dintr-un galbenus de ou, doua linguri de ulei de avocado si doua linguri de miere si utilizeaz-o o data pe saptamana. Tine-o pe par timp de o ora, apoi foloseste produsele obisnuite.

O alta metoda care te-ar putea ajuta consta in aplicarea mastii de ingrijire pe care o folosesti de obicei dupa samponare, insa in combinatie cu cateva picaturi din uleiul miraculos. Apeleaza la acest tratament ori de cate ori te speli pe cap.

Nici in privinta deshidratarii pielii nu mai trebuie sa iti faci griji. Daca frigul de afara iti da batai de cap si aspectul tenului tau te nemultumeste, foloseste si de aceasta data remediul cu pricina. Adauga doua picaturi de ulei de avocado in crema ta hidratanta de zi inainte de a o aplica pe fata, apoi continua rutina de machiaj.

Uleiul de avocado are numeroase beneficii pentru sanatatea ta, incepand cu imbunatatirea functiilor organismului si terminand cu ameliorarea diverselor probleme de ordin estetic. Adauga-l in salate sau foloseste-l ca ingredient pentru preparatele cosmetice. Indiferent de alegerea pe care o faci, este indicat sa il incluzi pe lista ta de ingrediente nelipsite din camara.

Sursa: divahair.ro