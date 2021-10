Direcţia de Sănătate Publică Timiş (DSP) a fost notificată, luni, de conducerea interimară a Filarmonicii Banatul din Timişoara că are 16 angajaţi care au fost confirmaţi cu SARS-CoV-2.

Persoanele cu COVID-19 fac parte din corul și Orchestra Filarmonicii.

Directorul interimar al Filarmonicii, Ovidiu Andriş, a declarat presei că primele cazuri confirmate au apărut în cursul săptămânii trecute şi că s-a recurs deja la o reducere de program, pentru protejarea angajaţilor.

Ultimii oameni infectați au fost confirmați chiar luni dimineață, mai spune directorul instituției.

De luni, la Filarmonica Banatul se face deja testarea zilnică a personalului. Conducerea instituției așteaptă rezultatul anchetei epidemiologice pe care o va face DSP Timiș.

„Avem 16 cazuri confirmate deja. Au început de săptămâna trecută să se confirme și au continuat așa. Noi am aplicat deja o reducere de program și încercăm să ne protejăm cumva de lucrul ăsta. Avem responsabilitatea să informăm DSP și am făcut acest lucru luni. Am redus momentan numărul oamenilor de pe scenă și încercăm să prevenim cât de cât lucrurile”, a spus Ovidiu Andriș, director interimar al Filarmonicii Banatul, scrie tion.ro.

Conform regulilor, DSP declară focarele de coronavirus de la trei cazuri care au legătură directă. Filarmonica Banatul are aproape 180 de angajați.