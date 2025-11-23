Actrița laureată cu Premiul Oscar se apropie în proporție de 94,72% de perfecțiune, conform formulei care măsoară simetria și proporțiile feței.

„Emma Stone a fost câștigătoarea detașată. A obținut scoruri uriașe la sprâncene, un maxilar aproape perfect și buze superb proporționate. Excelență constantă în toate criteriile”, explică dr. Julian De Silva, specialist în chirurgie facială avansată la Londra, potrivit Daily Mail.

În topul frumuseții „validate științific” apar și alte nume mari: Zendaya, Beyonce, Margot Robbie și Freida Pinto.

Pentru a realiza clasamentul, dr. De Silva a folosit tehnici de cartografiere computerizată a feței bazate pe Raportul de Aur (Golden Ratio), o ecuație matematică folosită încă din Antichitate pentru a determina proporțiile perfecte. De altfel, Leonardo da Vinci a folosit același principiu când a realizat celebrul Om Vitruvian.

Zendaya, protagonista din "Dune", vine imediat după Emma Stone, cu un scor de 94,37%. „Are buze aproape perfecte, ochi superbi și o frunte ideal proporționată”, spune specialistul, care notează că actrița a pierdut câteva puncte la poziționarea nas-buză și forma sprâncenelor.

Pe următoarele poziții se clasează:

Freida Pinto: 94.34%

Vanessa Kirby: 94.31%

Jenna Ortega: 93.91%. Ea are „cea mai frumoasă frunte din lume” cu un scor de 99,6%, dar pierde teren la forma generală a feței.

Olivia Rodrigo: 93.71%

Margot Robbie: 93.43%

Aishwarya Rai Bachchan: 93.41%

Tang Wei: 93.08%

Beyonce: 92,4%.

Cum să fii fericit: Pași simpli și eficienți care îți pot transforma viața în bine