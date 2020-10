Dorin Iacob, la Realitatea PLUS: „ Majoritas e un fel de Cambridge Analytica”

Dorin Iacob: „Nu avem ținte de natură politică, în niciun caz. (…) Pe noi ne interesează adevărul, lucrurile serioase și majore. Lucrurile din industria de apărare sunt foarte importante. Banul public din România este la fel de important și pentru partenerii noștri, NATO și Uniunea Europeană. (…) SIE lucrează în străinătate, cu străini. (…) Domnul Silviu Predoiu a avut un asemenea post în Africa. (…) Compania Majoritas gravitează în jurul domnului Stelian Nistor, mai există un asociat Lucian Despoiu. (…) Aceste companii fac consultanță, dar interferează și economic. Majoritas e un fel de Cambridge Analytica și are o vechime de 10-12 ani. Are capacități de a interfera în online. (…) Cel care manipulează informația se transformă pe el însuși. Nu înseamnă că acea informație trebuie vândută. (…) Consultanții se găsesc în toate taberele politice. (…) Statutul ofițerului care trece în rezervă este foarte bine reglementat, la fel și răspunderea penală. (…) Se iau niște angajamente foarte clare, se semnează, răspunderea e majoră. (…) Ce consider inadecvat, dacă cineva are afacerile lui personale, de ce ar vrea să lucrezi la stat?”