Ana Birchall, la Realitatea PLUS: „Trebuie să se repare răul făcut de Comisia Iordache”

Ana Birchall: „Ieri am vorbit despre fugari. (…) Încerc să explic cum poate fi adus un fugar dintr-o altă țară. (…) Avem procedura clasică de extrădare, când există acord între două state. (…) În interiorul UE avem acel mandat european de arestare. Încă din 2016. Este un instrument mai ușor, menit să înlocuiască procedura de extrădare. (…) Pe teritoriul UE acest mandat, acest instrument legal este aplicabil tuturor statelor europene. (…) Mandatul european de arestare are anumite proceduri. (…) Aș face un grup inter-instituțional din fiecare instituție a statului, pentru a aduce fugarii acasă. În Italia sunt mai mulți fugari. (…) Sunt mai multe rețele internaționale pentru a-i face pe fugari scăpați (…) În timpul procesului ar trebui pusă interdicția de a părăsi țara. (…) Cu ani în urmă aveam problema românilor care mergeau la cerșit. (…) Și atunci s-au trimis polițiști în statele respective, de exemplu în Italia. (…) Suntem în mijlocul unui război hibrid, unde pentru anumite state e facil să slăbească alte state mai vulnerabile. (…) Definiția statului paralel pentru mine este următoarea: sunt oameni care nu s-au îndelednicit de apărarea statului de drept, ci s-au îndelednicit de interesele de gașcă. Ei și-au creat rețelele astea de fugari și se ajută unii pe alții. (…) O altă cărămidă este tărăgănarea dosarelor în justiție până când fapta se prescrie. (…) E nevoie de un moment zero în justiție. (…) Vrem ca justiția să fie în slujba cetățeanului. (…) Modificările legislative au fost făcute fie de penali, fie de acoliții lor. (…) Trebuie să se repare răul făcut de Comisia Iordache. Mulți colegi nici nu știu ce au votat atunci. (…) Fiecare instituție trebuie să-și facă ordine în propria ogradă, pentru că așa se reinstaurează încrederea în justiție.”

Fosta ministră a Justiției și Alexandra Păcuraru au dezbătut și cazul Liei Savonea de la CSM.

Ana Birchall: „Eu mă așteptam până la ora aceasta ca doamna Savonea să nu mai fie membră la CSM. (…) CSM are acest rol de garant al bunei funcționări și de aplicare a legii împreună cu Înalta Curte. (…) Doamna Savonea să-mi spună dacă n-a fost în anticamera doamnei Dăncilă. (…) O provoc să spună public dacă a fost în anticamera doamnei Dăncilă pentru comisia Iordache. (…) Doamna Savonea a scăpat de revocarea din CSM pentru că nu s-a mai întrunit plenul CSM. (…) Eu nu îi fac un proces de intenție doamnei Savonea. (…) Am acest obicei de a spune adevărul și realitatea.”

La final, fosta ministră a Justiției a lansat o provocare lui Tudorel Toader.

Ana Birchall: „Toate modificările din Comisia Iordache au fost modificate cu dedicație sau cu un anumit interes. (…) Au fost parte din acest plan de a acapara justiția română. (…) Îl provoc pe domnul Tudorel Toader să ne spună cine făcea parte din acele centre de reflecție. (…) Corupția este o problemă de Securitate națională, dar și o problemă economică.”