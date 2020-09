Donald Trump, tot mai aproape de visul său - Premiul Nobel pentru Pace

Preşedintele SUA, Donald Trump, a fost propus candidat pentru Premiul Nobel pentru Pace în 2021 pentru sprijinul acordat înţelegerii dintre Israel şi Emiratele Arabe Unite, a informat miercuri postul Fox News Radio, citat de EFE.

Propunerea a fost făcută de un parlamentar norvegian. Christian Tybring-Gjedde a declarat că acordul dintre Israel şi EAU este extrem de important, relatează Agerpres.

La 13 august, Trump a anunţat că Israelul şi Emiratele Arabe Unite au căzut de acord să stabilească relaţii diplomatice, ca parte a unui amplu acord în urma căruia autorităţile israeliene s-au angajat să stopeze anexarea de teritorii palestiniene ocupate.

Astfel, EAU au devenit a treia ţară arabă care a stabilit relaţii diplomatice cu Israelul, după Egipt (1979) şi Iordania (1994). Donald Trump va fi amfitrionul ceremoniei de semnare a acordului, denumit Acordul Abraham, care va avea loc la Casa Albă la 15 septembrie.

Nu este prima dată când Donald Trump este nominalizat Premiul Nobel pentru Pace. În 2018, în urma summitului său din Singapore cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, a intrat în această cursă dar a pierdut. În schimb, Barack Obama, predecesorul său democrat, a reușit în 2009 să câștige acest premiu la doar nouă luni după ce a devenit președinte al SUA.

Liderul de la Casa Albă a afirmat de mai multe ori că ar merita Premiul Nobel pentru Pace. În ianuarie acest an, Trump spunea că el ar fi trebuit să fie recompensat cu premiul Nobel pentru Pace, și nu premierul Etiopiei, Abiy Ahmed, câștigătorul distincției, pe anul 2019. Declarația a fost făcută la o întâlnire electorală, la numai o săptămână de la amplificarea tensiunilor dintre SUA și Iran după uciderea generalului Qassem Soleimani, numărul 2 în ierahia de la Teheran, după ayatolahul Ali Khamenei, și lider al Forţei Quds. Soleimani a murit la vârsta de 63 de ani în urma unui raid executat de aviaţia americană cu o dronă asupra convoiului său pe aeroportul din Bagdad, pe 3 ianuarie 2020.

„O să vă spun despre Premiul Nobel pentru Pace, o să vă spun. Eu am făcut un acord, am salvat o ţară şi tocmai am auzit că liderul acelei ţări primeşte acum Premiul Nobel pentru salvarea ţării. Mi-am spus: `Oare eu am avut vreo implicare?` Da, dar ştiţi cum este, aşa se întâmplă. Atât timp cât se ştie, asta este ce contează... Am evitat un mare război, am evitat mai multe”, a spus Donald Trump la o întâlnire electorală care a avut loc în Toledo, Ohio, pe 10 ianuarie acest an, potrivit BBC.

Nu a fost prima oară când liderul de la Casa Albă s-a plâns că nu a primit Premiul Nobel. În septembrie 2019, spunea că i s-ar cuveni un premiu Nobel pentru multe lucruri pe care le-a făcut.

Trump declara atunci că premiile nu sunt acordate corect și că probabil Comitetul Premiilor Nobel este împotriva sa.