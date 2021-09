Sorensen s-a retras din ciclismul profesionist în 2018 și de atunci a fost comentator TV.

Accidentul a avut loc în Belgia, unde acesta lucra. Fostul rutier a fost lovit de o mașină în timp ce se afla pe bicicletă, într-o călătorie prin nordul țării.

Sorensen urma să comenteze viitoarele Campionate Mondiale pe șosea din Flandra.

A tragic loss occurred today with the passing of former professional cyclist and journalist, Chris Anker Sørensen.



Our thoughts are with his family, friends and everyone at @dcucykling pic.twitter.com/uIMPXhllAi