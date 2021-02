Starea sănătăţii fostului internaţional, care avea deja comorbidități, s-a agravat după ce a contractat coronavirus. Mai mult, lui Bellugi îi fuseseră amputate ambele picioare în decembrie 2020 pe fondul agravării bolii.

Campion al Italiei alături de Inter în 1971, Mauro Bellugi a participat cu Squadra Azzurra la Cupele Mondiale din 1974 şi 1978. Fostul fundaș și-a încheiat cariera la Pistoiese în sezonul 1980-1981.

A great man and player, and a true Interista ⚫️🔵



Rest in peace, Mauro Bellugi 🙏#FCIM