Preşedintele SUA, Joe Biden, a avut vineri o convorbire telefonică cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul căreia liderul de la Casa Albă a declarat că este hotărât să "revitalizeze" parteneriatul cu Uniunea Europeană.

Una din deciziile luate a vizat taxele vamale Boeing -Airbus. În cursul dialogului, cei doi lideri au convenit să suspende timp de patru luni taxele vamale aplicate.

Ursula von der Leyen a menționat, într-o postare pe Twitter, înțelegerea de a suspenda taxele vamale legate de Airbus-Boeing, "ca un nou start al parteneriatului nostru".

„Ca un nou început pentru parteneriatul nostru, am convenit să suspendăm toate taxele legate de disputele Airbus-Boeing pentru o perioadă inițială de 4 luni. De asemenea, ne-am angajat să soluționăm aceste dispute”, a menționat von der Leyen în mesajul său.

As a fresh start for our 🇪🇺🇺🇸 partnership we agreed to suspend all tariffs related to the Airbus-Boeing disputes on aircraft & non-aircraft products for an initial period of 4 months. We also committed to solving these disputes.