Reporter: Dvs l-ati dat pe Dumnezeu in judecata?

Barbat: Da, pentru mai multe infractiune. Cand dai o persoana in judecata, dai si institutia, si eu am zis Dumnezeu cu domiciliul in cer reprezentat pe pamant de Biserica Ortodoxa.





Cazul halucinant a avut loc în anul 2005 când românul supărat pentru că Dumnezeu nu i-ar fi ascultat rugăciunile și în urma infracțiunilor sale a fost condamnat la 20 de ani grei de temniţă, a dat divinitatea în judecată. Și mai halucinant este faptul că cererea lui a fost luată în serios, iar un procuror a expediat plângerea la poliție.



In 2007 a dat neinceperea urmaririi penale (NUP) ca a zis ca nu ii gaseste domiciliul paratului.



Totul după ce și o româncă la fel de revoltată a chemat în instanţă 104 personalităţi ale lumii, printre care Barack Obama, Regina Angliei pe atunci, sau Prinţul Charles. Iar exemplul ei i-a îndemnat și pe alții să recurgă la astfel de gesturi.