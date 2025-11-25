În dosar este redat în detaliu modul în care au operat cei trei, cum au reușit să intre în casa omului de afaceri, ce i-a dat de gol și ce declarații au făcut în fața anchetatorilor și instanței, scrie Ora de Sibiu.

Cu câteva zile înainte de atac, cei trei indivizi au început să supravegheze casa lui Kreiner din podul unei locuințe aflate peste drum, iar unul dintre ei a descoperit că sistemul de alertă la mișcare nu era activ. Aceea a fost clipa când au decis să pătrundă în locuința lui Adrian Kreiner.

În ciuda pregătirii atente a misiunii, o scăpare banală a dus la identificarea făptașilor: după ce au consumat cafea instant, au uitat plicurile în podul casei de unde supravegheau locuința omului de afaceri, iar astfel s-a putut face identificarea.

Cei doi suspecți prinși au încercat, în timpul audierilor, să dea vina pe complicele încă neprins. Astfel, chiar la testul cu poligraful, ambii au declarat că nu l-au lovit pe Kreiner și că știau că în casă s-ar mai fi aflat o altă persoană, însă răspunsurile s-au dovedit a fi mincinoase.

Laurențiu Ghiță, Cristian Marian Minae și Costinel-Cosmin Zuleam sunt cei trei criminali care l-au omorât pe omul de afaceri sibian Adrian Kreiner. Doi dintre indivizi au fost condamnați la închisoare pe viață, în timp ce al treilea, care nu a fost încă prins de autorități, a fost condamnat la 30 de ani de închisoare. Ucigașii trebuie să plătească daune morale și materiale colosale în urma faptelor comise.