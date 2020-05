Despescu, la Realitatea PLUS: „Intenția Poliției nu este aceea de a aplica amenzi”

Bogdan Despescu: „Cazurile prezentate de la Blaj și din Teleorman nu reprezintă imaginea generală din România. Astăzi, de 1 Mai, cea mai mare parte dintre români a înțeles să respecte restricțiile. Au fost filtre pe principalele căi de comunicații și am constatat că cei mai mulți au respectat interdicțiile și au stat acasă. La Blaj, au fost 14 persoane conduse la sediul poliției. Cei care au încălcat legea, vor plăti. Toleranță zero pentru aceștia! Intenția nu a fost acea de a aplica amenzi. Mâine dimineață vom avea o centralizare a amenzilor din ultimele 24 de ore. Am convingerea că va fi un cuantum al amenzilor mai mic decât în perioada anterioară. Am observat, mergând pe teren, că cetățenii se deplasează în general cu declarație, având motive întemeiate. ”