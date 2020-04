Bărbat agresiv, împușcat mortal de polițiști, în Pajura. Bogdan Despescu a făcut public FILMUL ACȚIUNII

"Activitatile noastre nu au drept scop vilenta impotriva persoanelor sau privarea vietii. Dar in acelasi timp, cand un cetatean sau un politist este atacat, este supus unei agresiuni, unei vatamari coroporale sau ne este pusa viata in pericol, actionam ferm, conform legii, si nu vom ezita sa folosim toate mijloacele din dotare", a declarat, astazi, secretarul de stat Bogdan Despescu, in conxtul incidentului petrecut in aceasta dimineata, in cartierul Pajura din Capitala. În prezent, dosarul in urma caruia un barbat a decedat, iat doi politisti sunt internati in spital se află pe rol la Tribunalul București.

