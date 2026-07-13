De ce a anulat Tribunalul București Congresul lui Bolojan? Motivarea instanței

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 iul. 2026, 12:20

Tribunalul București a anulat deciziile Congresului PNL de pe urma căruia Ilie Bolojan s-a înscăunat șef peste partid. Instanța a punctat o neregulă majoră: evenimentul a fost convocat în baza unui nou statut care nu a apucat să intre în vigoare.

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