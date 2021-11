„De la momentul în care am vorbit de posibile proteste, în contexul în care pe perioada negocierilor nu am fost băgați în seamă de partidele de la putere, imediat am fost contactați telefonic. Nu este vorba de intimidare, ci de un interes din partea serviciului „Doi și-un sfert” despre cât de mult suntem dispuși să mergem cu aceste proteste, dacă nu se respecta legea salarizarii din 2017. Protestăm pentru că nu este aplicată o lege votata de toate cele 3 partide aflate acum la guvernare. Ministrului Bode i-am acordat prezumția de bună credinșă, dar ne-a amăgit. Din primăvară nu a mai avut treabă cu Ministerul de Interne, fiind mai tot timpul alături de „echipa câștigătoare” de la PNL. Iar când avea apariții publice, vorbea de șosele și autostrăzi, de parcă ar fi uitat că este ministru de interne. În ultima perioadă au fost avansați oameni în minister pe niște criterii pe care nu le știm. De exemplu, șeful de cabinet al ministrului Bode, Marius Florin Mihăilă, a fost avansat, deși nu mai desfășoară activități. Este fost coleg de liceu cu Bode și deși avea 3 cercetări disciplinare, a fost împuternicit. Imputernicirea s-a făcut între Crăciun și Anul Nou, exact atunci când colegii noștri erau liberi, ca să nu se vadă că avea 3 cercetpri pe rol. Împuternicirea este un instrument politic, folosit de absolut toți miniștrii de interne. Orice personaj poate fi împuternicit. Nu e nevoie de funcție si activități în structurile MAI”, a declarat polițistul în emisiunea CULISELE STATULUI PARALEL.