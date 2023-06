Pentru aceste persoane diagnosticate cu diabet de tip 1 si 2, este important sa duca un stil de viata sanatos, astfel incat sa mentina glicemia sub control.

Din fericire, exista plante si condimente care ajuta la mentinerea glicemiei sub control, dar care previn si aparitia kilogramelor in plus, problema cu care se confrunta diabeticii.

Scortisoara

Scortisoara este unul dintre cele mai cunoscute condimente, datorita aromei, fiind ideala la prepararea prajiturilor sau pentru vinul fiert. Vestea buna este ca acest condiment le este util si persoanelor care sufera de diabet, fiindca are componente active, care ajuta la reducerea nivelului de zahar din sange.

Cercetarile au aratat ca persoanele care au consumat doar cateva grame de scortisoara in fiecare zi, pe stomacul gol, au avut o glicemie mai mica. De asemenea, scortisoara ajuta si la scadera nivelului de colesterol rau din sange.

Ghimbir

Ghimbirul este un condiment excelent in lupra cu diabetul, deoarece controleaza nivelul de zahar din sange. Mai multe studii au aratat ca este eficient atat in ceea ce priveste diabetul de tip 1, cat si diabetul de tip 2.

Cantitatea administrata pacientilor cu diabet care au participat la unul dintre studii a fost de jumatate de lingurita.Poti sa bei doua-trei cani de ceai de radacina de ghimbir pe zi.