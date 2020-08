Codrin Ștefănescu: Dacă Dragnea era azi președintele PSD, partidul avea un scor astronomic!

Fost secretar general al PSD-ului condus de Liviu Dragnea, Codrin Ștefănescu îl critică pe actualul lider, Marcel Ciolacu, dar și echipa aleasă de acesta.

”Dacā Dragnea era azi presedintele PSD, partidul ar fi avut un scor astronomic! La cât si-au bātut āstia joc de noi, cu o comunicare bunā si luāri de pozitii ferme, in mod cert depāseam 60%! Dar nu a fost sā fie! Am fost trādati si din interior si din afara partidului! Profesorii, medicii, pensionarii, micii intreprinzātori au spus cā e mai bun Klaus si PNL-ul! Scorul a fost socant si sistemul a avut curajul atunci sā-l condamne pe Dragnea! Desi am fācut tot ce se putea face pentru oameni, pentru interesul românesc. Prin urmare, noi psd-istii il meritām pe Ciolacu si echipa sa securistoidā, iar voi il meritati pe Ludovic si echipa sa sinistrā! Punct.”, scrie Codrin Ștefănescu în mesajul postat pe pagina sa de Facebook.

Liviu Dragnea se află în penitenciarul Rahova din 27 mai 2019, fiind condamnat la trei ani și șase luni în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, în care a fost acuzat de instigare la abuz în serviciu.

În urma încarcerării sale, PSD a ales-o președinte interimar pe Viorica Dăncilă, premier la acea dată. În toamna anului trecut, Marcel Ciolacu a devenit președinte interimar al PSD, pe 27 noiembrie 2019, după ce Viorica Dăncilă a cedat presiunilor și a demisionat de la șefia partidului. Ciolacu a devenit președinte plin al PSD la congresul partidului din 22 august.