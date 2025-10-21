„Marea ironie este, desigur, că Donald Trump este fiul unui imigrant, nepotul unui imigrant și căsătorit cu o imigrantă. De fapt, două dintre cele trei soții ale sale erau imigrante, dovedind încă o dată că imigranții vor face muncile pe care nici măcar americanii nu sunt dispuși să le facă”, spunea Mehdi Hassan, jurnalist britanic, în timpul protestelor.

Datele conform cărora rețeaua Arabella, rețeaua Soros, Fundația Tides și mulți alții ar fi investit aproape 300 de milioane de dolari în promovarea mitingurilor „No Kings” au fost făcute publice de Anna Paulina Luna, membră a Camerei Reprezentanților din SUA din partea republicanilor.

Cap de listă este Arabella Advisors, care ar fi investit cea mai mare sumă pentru denigrarea președintelui american, mai exact aproape 80 de milioane de dolari. Arabella Advisors o firmă de consultanță din Washington D.C., specializată în filantropie progresistă și management nonprofit.

A fost fondată în 2005 de Eric Kessler, fost oficial în administrația Clinton, care oferă servicii de consultanță donatorilor de stânga, gestionează fonduri nonprofit și acționează ca intermediar pentru finanțarea cauzelor sociale și politice. Este adesea criticată ca un vehicul de "bani negri" pentru cauze democratice și progresiste, deoarece ascunde donatorii și permite finanțarea indirectă a ONG-urilor.

Arabella Advisors primește și distribuie bani de la fundațiile Open Society ale lui George Soros, Fundația Rockefeller, Meta a lui Mark Zuckerberg, de regulă, pentru cauze anti-Trump și împotriva Partidului Republican.

Însă, pe lângă banii deja investiți în Arabella Advisors, George Soros ar fi finanțat protestul cu alte peste 72 de milioane de dolari. Astfel de încercări de destabilizare a președintelui american nu sunt, însă, deloc noi. Chiar luna trecută, Donald Trump anunța că va lansa o anchetă împotriva lui George Soros pentru presupusa finanțare a protestelor violente din SUA. De-a lungul timpului, Soros a donat sute de milioane de dolari campaniilor politice democrate.

În alegerile parțiale pentru Congres din 2022, el a fost cel mai mare donator al democraților, cu o contribuție de 128,5 milioane de dolari. Alex Soros, fiul său, este președintele consiliului de administrație al organizației filantropice Open Society Foundations, care sprijină organizații non-profit de orientare progresistă. Două dintre acestea, Community Change și Community Change Action, responsabile pentru organizarea protestelor „Free D.C.” din Washington, au primit în 2023 circa 4 milioane de dolari de la Fundația pentru o Societate Deschisă.

Mai mult, un raport anterior al Fox News Digital a constatat că în 2022, și Arabella, unde Soros se numără printre principalii investitori, a strâns o sumă uimitoare de 1,3 miliarde de dolari din donații anonime și a investit peste 900 de milioane de dolari într-o gamă largă de cauze progresiste în următorii ani.

O altă sumă uriașă pentru finanțarea protestului ar veni de la Fundația Tides, mai exact aproape 45,5 milioane de dolari. Se prezintă ca o organizație nonprofit din SUA, fondată în 1976 de Drummond Pike, care funcționează ca o platformă de filantropie progresistă, similară cu Arabella Advisors. Cu sediul în San Francisco, Tides operează ca un "fiscal sponsor" și un hub de finanțare pentru cauze de stânga, gestionând fonduri pentru ONG-uri, proiecte și mișcări sociale.

