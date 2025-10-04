Anul 1996 este momentul în care Emil Constantinescu ajunge la fruntea țării, dar și momentul în care organizațiile înființate de George Soroș încep să se implice în reformele României. În raportul din 1997 al fundațiilor, Soroș se laudă că s-a ajuns în punctul esențial în care rețeaua prinde influență politică și acces la pârghiile puterii.

„Schimbarea politică succesivă alegerilor din noiembrie 1996 în România a creat oportunitatea ca Fundația noastră să sprijine guvernul democratic emergent (...) Pentru prima oară de la debutul activităților noastre în 1990, poziția noastră în legătură cu guvernarea trebuie să se schimbe. Trebuie să mutăm accentul de la opoziție la parteneriat, după 6 ani de luptă constantă cu un stat care nu dorește să împartă din putere”, se arată în raportul fundației lui Soroș.

Miliardarul admite că joacă un rol activ în piramida puterii din România

„Fundația noastră a jucat și continuă să joace un rol activ în masiva restructurare a sistemului de putere din România. A fost primul donator major care să susțină nașterea și dezvoltarea societății dând putere oamenilor, grupurilor și organizațiilor create de la firul ierbii. Acum a venit momentul să clădească parteneriate cu statul pentru, ei bine, anumite scopuri bine definite, și să facă să funcționeze aceste parteneriate în pofida acestei inflexibilități și aversiuni la risc continue ale noii puteri de la București.”, se detaliază în raportul din 1997.



Mai mult, George Soroș a decis în iunie 1997 să se implice și mai mult în reformele guvernului român prin lansarea unor inițiative majore în domenii care în mod normal sunt în grija statului, respectiv administrația publică, reforma legislativă și judiciară, educația și sănătatea. Astfel, în august 1997 este creată în București „Fundația pentru o Societate Deschisă”, filială a organizației cu același nume recunoscută la nivel mondial. În continuarea raportului de 100 de pagini sunt detaliate direcțiile de acțiune din domenii precum guvernarea, justiție, educația și alte domenii.



Miliardarul de origine maghiară admite că a ajutat mulți români să ajungă în Occident, însă susține că bursele Soroș erau menite să acopere o lipsă sistemică din perioada dictaturii comuniste.



