În prezent, Ioana Mihăilă este secretar de stat în Ministerul Sănătății și a fost unul dintre oamenii de bază în echipa fostului ministru Vlad Voiculescu.

Mihăilă a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca, este medic primar endocrinolog și a dezvoltat o clinică privată.

Potrivit surselor politice, Ioana Mihăilă a fost desemnată ca posibilă succesoare a lui Voiculescu în condițiile în care liderii Plus au respins varianta Adrian Wiener, pe motiv că acesta provine din USR.

Ioana Mihăilă este, totodată, și un renumit endocrinolog, cu o vastă experiență în spate în acest domeniu.

Ea deţine mai multe terenuri şi case în Oradea, are peste 400.000 de lei în conturi şi a acordat un împrumut de 20.000 de lei USR în campania electorală.

Potrivit CV-ului prezentat odată cu candidatura la Primăria Oradea, Ioana Mihăilă a absolvit în 2005 Facultatea de Medicină, în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca, iar din 2006, timp de patru ani, a făcut stagii de pregătire în rezidenţiat pentru specialitatea Endocrinologie la Cluj-Napoca.

Din 2011, a lucrat ca medic endocrinolog, iar din 2014 a fost coordonator medical la Clinica Medena, în perioada 2018 – 2019 a fost coordonator al pregătirii pentru procesul de acreditare ANMCS – Clinica Medena.

”M-am implicat activ în politică în 2018, atunci când am avut certitudinea că direcţia în care se îndrepta România este total îndepărtată de valorile europene. Mi-am dat seama atunci că avem 2 opţiuni: fie plecăm din ţară, fie ne alăturăm oamenilor în care credem şi contribuim la schimbare. Am ales cea de-a doua variantă şi am aderat la organizaţia ”Platforma România 100”, iar apoi la Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate (PLUS)”, afirma Mihăilă anul trecut, înaintea alegerilor locale.

Dacian Ciolos își dorește ca MS să revină Plus și iată că astfel a apărut această propunere. Ioana Mihăilă a fost președinte Plus Bihor. Vorbim despre o decizie care ar urma să fie luată în următoarea perioadă.

Până în prezent, din partea USR-PLUS, pentru portofoliul de la Sănătate a fost vehiculat numele lui Adrian Wiener, medic de profesie, și, totodată, deputatul USR.

Inițial, au fost în discuție trei nume care ar fi putut să fie propuse la ministerul Sănătății din partea USR Plus:

Medicul Radu Lupescu, decorat de președintele Franței Emmanuel Macron pentru implicarea în lupta cu pandemia de COVID-19, ar putea fi propunerea PLUS pentru Ministerul Sănătății.

O altă varianta luată în calcul de PLUS este Ioana Mihăilă, care pare să fie și favorită, în prezent secretar de stat în Ministerul Sănătății.

A fost vehiculat numele medicului Adrian Wiener (USR) că posibil înlocuitor - Acesta ar fi agreat și de PNL, conform surselor.