Autoturismele au înregistrat, în luna iulie 2025, un volum de 16.276 unități, cu +26.2% mai mult față de luna similară din 2024, arată o analiză a Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

„Datele din luna iulie aduc, într-adevăr, o ușoară gură de aer pentru piața auto, însă nu trebuie să ne lăsăm înșelați de această revenire temporară. Creșterea înmatriculărilor de autoturisme noi cu peste +26% față de iulie 2024 este încurajatoare, dar, privită în contextul întregului an, piața rămâne în scădere accentuată — cu un recul de -15,3% după primele șapte luni. Cu alte cuvinte, iulie este doar o excepție într-o evoluție generală descendentă.

Mai mult, în pofida avansului segmentului electrificat — care a atins o cotă de 54% în iulie 2025 — înmatriculările de autoturisme 100% electrice sunt în scădere cu -17.8% în luna iulie si cu -41.3% în primele șapte luni ale anului față de aceeași perioada a anului trecut. Această tendință negativă ar trebui să fie un semnal de alarmă, mai ales în contextul în care România se află deja în zona de coadă a clasamentelor europene la electromobilitate.

Aceste evoluții sunt, în mare parte, consecința directă a suspendării și întârzierii fără precedent a Programului Rabla 2025. Lipsa de coerență și de acțiune din partea autorităților a generat blocaje majore în comportamentul de achiziție al consumatorilor și a destabilizat întregul lanț valoric din industrie”, a declarat Dan Vardie, președintele APIA.

Cum arată segmentarea pieței pe clase de autovehicule, după datele APIA din iulie 2025

În ceea ce privește cota de piață, segmentul SUV este pe prima poziție, cu o cotă de 51.9% în creștere cu +38.1%, urmat de Clasa C cu o cotă de 27.9%, în creștere cu +20.8% și Clasa B cu o cotă de 15.8%, în creștere cu +31.3% față de aceeași perioadă a anului trecut, arată studiul citat.

În funcție de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în luna iulie a acestui an, față de perioada similară din 2024, motorizările pe benzină înregistrează o creștere de +15.5%, ajungând la o pondere de 39%, în timp ce motorizările pe motorină înregistrează o scădere de -7.2%, ajungând la o pondere de 7%.

În ceea ce privește autoturismele echipate cu motoare mild-hibrid, acestea înregistrează, în luna iulie 2025, o creștere de +29%, ajungând la o pondere de 23.5% din totalul pieței de autoturisme. Este de menționat că, din totalul motorizărilor mild-hibrid, 90% sunt motorizări pe benzină, în timp ce doar 10% sunt motorizări pe motorină.

Pe de altă parte, autoturismele „electrificate“, respectiv cele electrice (care pot fi încărcate din sursă externă de electricitate – BEV și PHEV), precum și cele mild-hibrid și full hibrid (care dispun și de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă de electricitate) dețin, în luna iulie a anului 2025, o cotă de piață de 54%, fiind cel mai important segment de pe piața românească, care depășește cu mult cota deținută împreună de motorizările pe benzină și motorină.

Autoturismele full electrice dețin o cotă de 3.2% din piață, în luna iulie a anului 2025, față de iulie 2024, când reprezentau 4.9%, în timp ce autoturismele plug-in hibrid dețin o cotă de piață de 6.3%, față de iulie 2024, când reprezentau 4.2%.

Top Mărci – ELECTRICE

În primele șapte ale anului 2025, primele 3 cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt: Dacia Spring, cu 1160 unități și o scădere de -46.5% față de aceeași perioadă a anului precedent, Tesla Model 3 cu 221 unități și Tesla Model Y cu 197 unități

Top Mărci – PLUG-IN HYBRID

În ceea ce privește autoturismele Plug-In, top 3 modele din primele șapte luni ale anului 2025 este condus de: Ford Kuga cu 368 unități și o creștere de +15% față de aceeași perioadă a anului precedent, urmat de Toyota RAV4 cu 296 unități si Volkswagen Tiguan cu 274 unități.

Top Mărci – FULL HYBRID

Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au ajuns pe primul loc din top 3, în primele șapte luni din 2025: Toyota Corolla cu 2288 unități și o creștere de +6.7% față de aceeași perioadă a anului precedent, urmat de Dacia Duster cu 2003 unități și Toyota Yaris Cross cu 1448 unități.

Top Mărci – MILD HYBRID

Autoturismele mild hybrid au pe primul loc din top 3, în primele șapte luni din 2025: Dacia Duster cu 4128 unități, urmat de Hyundai Tucson cu 1138 unități și Suzuki S-Cross cu 973 unități.