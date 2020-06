Caz șocant în județul Vaslui: bărbat bolnav psihic, legat de copac de propria mamă

Potrivit edilului comunei, mama bărbatului de 28 de ani ar fi recurs la această metodă pentru ca acesta să nu fugă de acasă.

Mama bărbatului este şi asistent personal al acestuia, încă din 2009.

,,Nu este nici pentru prima dată când luăm măsuri. Am dorit instituţionalizarea persoanei, pentru că reprezintă un pericol în familie, mai ales că nu e singur la părinți, ci are și o soră minoră. Nu este recalcitrant, dar are perioade când nu conştientizează ce face", a declarat primarul Mihai Sima, primarul comunei Cozmenști, la Realitatea Plus. Varianta instituționalizării a fost de mai multe ori propusă autorităților, dar de fiecare dată s-a blocat pentru că DIrecția pentru Protecția Copilului Vaslui a anunțat că nu sunt locuri disponibile.