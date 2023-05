Întrebat sâmbătă, la o televiziune de știri, dacă va merge împreună cu colegul său, Marius Budăi, la Bruxelles, pentru discuţii pe tema pensiilor speciale, Marcel Boloş a precizat că ”suntem o echipă guvernamentală şi trebuie să mergem împreună”.



”Suntem o echipă guvernamentală şi trebuie să mergem împreună şi participăm împreună, vă confirm acest lucru. Marţi avem întâlnirea cu Comisia Europeană pentru a relua practic discuţiile pe tema pensiilor speciale şi a vedea care sunt solicitările suplimentare pe care Comisia le are, mai ales pentru ceea ce înseamnă cererea de plată numărul 3, unde avem reforma pensiilor speciale, reforma guvernanţei corporaţiilor de stat. Avem de pus în aplicare jalonul cu ceea ce înseamnă decarbonizarea. Deci toate acestea sunt piese grele pentru ceea ce înseamnă încasarea banilor pentru cererea de plată numărul 3 şi care necesită un efort comun guvernamental”, a declarat Boloş.



Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a subliniat că rolul său este de a asigura predictibilitate.



”Aşa cum am încercat să explic de fiecare dată, rolul ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene este de a asigura predictibilitate. Aşa cum precizam, criteriile mai ales pentru reforme nu sunt deloc uşoare. Sunt chiar dure pentru România şi care presupun o restructurare a sistemului de cheltuieli publice pe care îl are România şi care în spate au bugete importante şi fonduri alocate din bugetul de stat”, a spus Boloş.



Întrebat dacă crede că va reuşi modificarea procentului de 9,4 la sută din PIB, impus de USR, pentru pensii, Boloş a explicat că e foarte greu de negociat cu Comisia Europeană.



”Este o problemă tehnică pe care noi va trebui să o argumentăm foarte bine, pentru că ce este foarte greu de negociat cu Comisia Europeană sunt componentele de reformă. Nu merg argumente care ţin de voinţa părţilor sau argumente emoţionale sau orice alt fel de argumente care nu sunt clădite pe informaţii şi date care vin din sistemul nostru de cheltuieli şi care sunt în legătură cu jalonul. Nu va fi o negociere uşoară, ne-am pregătit pentru acest moment şi trebuie să avem argumentele care ţin de rata inflaţiei şi de eliminarea inechităţilor din sistemul de pensii general care vor aduce o creştere a cheltuielilor din sistemul general de pensii destul de semnificativă încât să fie necesară o nouă reaşezare a acestui indicator de disciplină financiară pentru că el este pe o perioadă lungă de timp, 50 de ani este totuşi o perioadă lungă în care nu ştim cum vor evolua condiţiile macroeconomice”, a declarat Boloş.



Întrebat, de asemenea, cu ce şi-a propus să se întoarcă de la aceste negocieri, Boloş a răspuns că are simulările făcute.



”Avem simulările făcute pe ceea ce înseamnă evoluţia ulterioară a volumului de cheltuieli generată de sistemul de pensii general, cât şi evoluţia PIB pe perioada celor 50 de ani de zile pe care îi avem în conţinutul jalonului ca şi perioadă de constrângere şi sigur, misiunea noastră este ca să convingem Comisia ca acest indicator să fie înlocuit tot cu unul de disciplină financiară, dar care să nu limiteze aceste cheltuieli, încât Guvernul să aibă posibilitatea de a lua decizii privind ajustarea pensiilor sau majora chiar, fără ca să fie ţinut de ponderea aceasta pe care am menţionat-o de 9,4 la sută din PIB pe o perioadă de 50 de ani de zile”, a mai adăugat Marcel Boloş.