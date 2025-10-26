Premierul a arătat că anterior locuia la parterul unui imobil și avea geam spre spațiul public, de aceea, din motive de securitate, \"a fost mutat\" în vila în care a stat anterior fostul președinte Băsescu.

\"Nu am stat ilegal. Trebuie să explicăm oamenilor care este situația. Când ești pe această funcție, ai dreptul la o locuință pe care ți-o pune statul la dispoziție - nu ca să huzurești acolo, eu doar dorm. Dacă e o simplă garsonieră, dorm în ea, pentru că, de dimineață până seara - și colegii sunt martori - eu sunt la Guvern, asta este viața mea, da? Dar mi s-a spus că, din considerente de securitate, stăteam într-o locație la parter, iar geamul era către spațiul public. Și atunci au spus: \"Trebuie să te mutăm într-o casă care este disponibilă\". Am fost mutat acolo\", a spus Bolojan.

Momentul în care Ilie Bolojan fuge de întrebările oamenilor. Ce îi răspunde unui român, înainte de a intra în mașină - Video



Premierul a susținut că a rămas în respectiva vilă deoarece fostul președinte Băsescu a optat pentru un alt imobil.



\"Între timp, am aflat că în acea casă locuise președintele Băsescu, care își recâștigase drepturile de președinte. Mi s-a părut, iertați-mă, un gest de bun-simț să fie întrebat, să spun: \"Nu rezolvați problema respectivă? Vă rog să vorbiți cu domnul președinte, să-și aleagă o locuință, din moment ce stătuse acolo\". Am crezut că poate dorește să se mute acolo și eu mă mutam în altă parte, da? Dânsul a optat pentru o altă locație și atunci am rămas acolo și, practic, acum s-a închis acest lucru. Da, subliniez: premierul României are dreptul la o locuință, nu am cheltuit niciun ban care nu era cheltuit, n-am intrat pe geam în această casă, a fost o chestiune publică, a fost totul în regulă\", a adăugat Bolojan.

Bolojan dezvăluie cifre șocante: 11 miliarde de euro se duc doar pe dobânzi