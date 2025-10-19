Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a explicat că, începând de luni, municipalitatea va contracta o firmă cu experiență în demolări controlate, întrucât Primăria nu dispune de o structură proprie pentru astfel de intervenții.

Într-o intervenție televizată, edilul a subliniat că lucrările se vor desfășura numai după ce autoritățile de anchetă vor elibera zona.

„Începând de mâine, noi contractăm o firmă specializată pentru că nu avem firma noastră proprie cu care să facem o astfel de lucrare. Avem raportul ISC-ului, care spune că o parte din imobil trebuie desfăcută, etajele superioare trebuie date la o parte, pentru a nu cădea tot imobilul, dar noi putem intra abia după ce ni se predă din partea anchetatorilor. Până când nu ne lasă poliţia, noi nu putem intra în acel imobil”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Edilul a menționat că raportul tehnic al Inspectoratului de Stat în Construcții indică un risc semnificativ de colaps structural, ceea ce impune intervenția urgentă asupra etajelor superioare. În prezent, echipele de intervenție lucrează la stabilizarea perimetrului și la îndepărtarea resturilor rezultate în urma deflagrației.

„În acest moment, la faţa locului s-a intervenit pentru a stabiliza zona şi a curăţa toate maşinile care au fost afectate, inclusiv toate resturile care au rămas de la explozie”, a precizat primarul.

Sprijin din partea Primăriei pentru familiile evacuate

Explozia din Calea Rahovei a afectat grav locatarii din mai multe scări de bloc, iar autoritățile locale au pus la dispoziție cazare temporară pentru persoanele evacuate. Potrivit lui Stelian Bujduveanu, aproximativ o sută de persoane sunt cazate în prezent într-un hotel al Primăriei Capitalei, iar cererile de relocare continuă.

„Am fost contactaţi, că doresc şi din celelalte scări să fie cazaţi, în săptămâna următoare, în hotelul pus la dispoziţie de Primăria Capitalei. Ne pregătim alături de ONG-uri, cu apartamentele proprii ale municipiului Bucureşti, să le punem la dispoziţie, pentru ca aceste familii să aibă unde să locuiască şi să trăiască pentru o perioadă medie şi lungă de timp”, a spus primarul interimar.

Municipalitatea colaborează cu organizații non-guvernamentale pentru a identifica soluții de locuire pe termen mediu și lung pentru familiile afectate. De asemenea, peste 350 de persoane au beneficiat de consiliere psihologică, oferită de specialiști trimiși de primărie.

Bujduveanu a subliniat că sprijinul acordat locatarilor nu se rezumă doar la cazare temporară, ci vizează și refacerea treptată a normalității în viața celor afectați de incidentul grav.

Lucrări de siguranță și refacere în zona afectată

După finalizarea operațiunilor de stabilizare, autoritățile urmează să demareze lucrări de punere în siguranță a întregii zone. Bujduveanu a precizat că prioritatea este eliminarea oricărui risc pentru locuitorii din perimetru și refacerea infrastructurii afectate.

„În perioada următoare ne pregătim pentru a pune în siguranţă imobilul. Cel mai important este ca acea zonă să nu mai fie un risc pentru viitor. Liceul de lângă va trebui să fie refăcut cât mai repede, pentru ca acei copii să se poată întoarce înapoi la studii”, a spus primarul interimar.

Acesta a mai adăugat că Primăria Capitalei colaborează strâns cu prefectura, Guvernul și instituțiile specializate pentru a identifica soluții de sprijin și reconstrucție durabilă.

„Am discutat ieri seară până târziu şi astăzi cu instituţiile, prefectura, cu toate instituţiile de profil şi cu Guvernul României. Căutăm soluţii reale pe termen mediu şi pe termen lung pentru cei afectaţi de această tragedie”, a menționat edilul.