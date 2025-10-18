Primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu anunţă sâmbătă că, în urma exploziei proiduse într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, 286 de persoane au fost evaluate şi consiliate psihologic, 66 de persoane sunt cazate în unităţi hoteliere şi că sunt disponibile 411 locuri de cazare pentru oricine are nevoie de sprijin. El precizează că echipele Primăriei Capitalei şi DGASMB sunt în continuare în teren, oferind sprijin direct persoanelor afectate de explozie.

”Am trecut de prima noapte după explozie. Suntem în teren, alături de oameni. Echipele Primăriei Capitalei şi DGASMB sunt în continuare în teren, oferind sprijin direct persoanelor afectate de explozia din Rahova. A fost o noapte dificilă, dar nimeni nu a fost lăsat singur. Pentru orice nevoie de ajutor, informaţii sau cazare, linia de sprijin 021.9524 rămâne activă permanent – vă rugăm să sunaţi pentru sprijin imediat sau îndrumare către punctul de comandă.

Conform situaţiei actualizate, 286 de persoane au fost evaluate şi consiliate psihologic. 66 de persoane sunt cazate în unităţi hoteliere partenere – dintre acestea, 3 sunt copii, iar 11 sunt vârstnici, sunt disponibile 411 locuri de cazare pentru oricine are nevoie de sprijin. De asemenea, echipele au desfăşurat 200 de şedinţe de consiliere psihologică, 3 familii au primit ajutor în refacerea documentelor pierdute, iar la linia 021.9524 s-au înregistrat 118 apeluri pentru informaţii şi îndrumare.