Bilanț negru în Statele Unite - Număr uriaș de morți, din nou

In Statele Unite, in ziua de 6 aprilie au murit din nou un numar foarte mare de oameni: 1255. Este a doua cea mai neagra zi de pana acum, din toate tarile. Numarul imbolnavirilor a crescut in 24 de ore cu doar 30.331 de zile. In total, in Statele Unite s-a ajuns la 367.004 cazuri de coronavirus si la 10.871 de morti.

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că o a doua rundă de plăţi directe din partea guvernului federal către americani este analizată pentru a contribui la limitarea căderii economice cauzate de pandemia noului coronavirus, transmite Reuters.



Întrebat dacă va lua în considerare o a doua rundă de plăţi directe, Trump a declarat, în conferinţă de presă: "Am putea foarte bine să facem o a doua rundă de plăţi directe". După care a adăugat: "Este absolut analizată în mod serios" această posibilitate.