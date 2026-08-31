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Extern· 2 min citire
Bilanț dramatic după viiturile din Nepal și China: cel puțin 919 morți și aproape 4.800 de dispăruți, printre aceștia și turiști
Inundații în Nepal
Inundațiile violente care au afectat, miercuri, regiunea de frontieră dintre Nepal și China au provocat cel puțin 919 decese, potrivit celui mai recent bilanț provizoriu comunicat luni, 31 august, de autoritățile celor două state.
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