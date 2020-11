Ben Yedder, în vârstă de 30 de ani, a evoluat în carieră la cluburile Toulouse, FC Sevilla, până să ajungă, în 2019 în Ligue 1, la AS Monaco. Vârful a adunat deja 11 selecții în naționala Franței, pentru care a înscris de două ori.

Wissam Ben Yedder has withdrawn from the #France squad ahead of their final Nations League group games after testing positive for #coronavirus .#NationsLeague pic.twitter.com/A6r5Fe5jYz