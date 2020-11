Un fost mare fotbalist de la Dinamo și Rapid are Covid-19. Acesta este internat în spital și este intubat

Lupu este internat la spital în aceste momente, fiind intubat, informează GSP. Situația lui Dănuț este îngrijorătoare, având în vedere că în anul 2016, acesta a avut probleme serioase la plămâni, organe afectate serios de COVID-19.

Informația i-a fost dezvăluită jurnalistului Dan Filoti chiar de către soția lui Dănuț Lupu, Mihaela. Aceasta este izolată în aceste momente și spune că la spitalul „Matei Balș” nu au mai existat locuri disponibile pentru soțul său, astfel că acesta a fost dus la spitalul din Colentina!

Acum 4 ani, Lupu a fost internat la ATI, suferind de pneumonie și insuficiență respiratorie. De curând, acesta a dezvăluit prin ce calvar a trecut atunci: „Am beneficiat de şansa dată de Dumnezeu. Când m-am dezlegat de aparate, am reînvăţat să merg! Uitasem să merg, am avut nevoie de două zile. A fost şi problema cu fumatul. Acum nu mai fumez. Din februarie 2016, de când m-am externat, nu am mai fumat. A fost un moment în care plămânii mei funcţionau la 8% din capacitate”.