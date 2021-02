"In unitatea mobila erau 7 pacienti cu stare critica, care au fost mutati 2 in sectia ATI covid, restul in sectie. Toti pacientii in stare critica sunt ventilati in prima etapa non-invaziv. Se amana cat se poate de mult momentul intubarii. Personalul medical din unitatea mobila si ATI e trainuit sa ofere tratament. E un pacient fragil", a declarat Beatrice Mahler.

"Colegii din camera de garda care au sesizat au spus ca au vazut flacara cu fum care nu s-a extins si s-a stins extrem de rapid", a mai spus Mahler.

"Problemele de la spital sunt cele legate de insfrastructura. E un spital care are peste 100 de ani. Aceasta este o unitate recenta. A functionat pana acum fara probleme. Saptamana trecuta a fost in procedura de dezinfectie terminala", a mai spus Mahler.