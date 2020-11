Beatrice Mahler, la Realitatea PLUS: În România s-a făcut o singură simulare în spitale, în 2018, cu cutremur și secundar cu incendiu

Beatrice Mahler: „Lipsa oxigenului poate duce la deces imediat pentru pacientii intubati. Iar daca sunt inhalate si alte substante in afara de oxigen, atunci aceste procese sunt mult mai rapide. Este foarte trist ce s-a intamplat la Piatra-Neamt. (...) In mod normal, la ATI trebuie sa fie o intrare controlata. Accesul trebuie sa se faca cu cardul, dar nu cu cheia, caci usile trebuie sa se deschida imediat. Dotarea la ATI s-a schimbat in ultimii ani. Tot ce inseamna terapie intensiva este acum reprezentata de un pat electric, ce poate fi mutat in situatii neprevazute.”

Managerul de la Marius Nasta a vorbit și despre importanța verificărilor la instalația electrică, controale ce ar trebui realizate anual.

Beatrice Mahler: „Aceasta dotare foarte buna si necesara pacientului de la ATI atrage atentia asupra instalatiei electrice, pe care o gasim in spitale. (…) Vorbim de o instalatie electrica realizata cu mult timp in urma. (…) Verificarile trebuie facute anual, sunt avize ce trebuie primite anual. (…) Toate spitalele ar trebui sa beneficieze de lucrari de renovare, astfel incat sa aiba instalatii electrice conforme. (…) In functie de locul unde se produce accidentul trebuie sa difere procedura. Si acest lucru e nevoie sa existe in procedura. In Romania s-a facut o singura simulare in spitale in 2018 cu cutremur si secundar cu incendiu. (…) Sunt exercitii practice, insa ceea ce nu am facut niciodata si am solicitat personalului din spital (…) este sa reevalueze aceste probleme tehnice. E foarte greu sa ii schimbi din functie pe cei care nu-si fac treaba pe aceasta zona tehnica (…) Fiecare spital are in structura cel putin un medic epidemilog. Pe ei ii consultam cand vrem sa schimbam ceva in spital. (…)

Beatrice Mahler a încheiat spunând că „ Institutul Marius Nasta are clădiri foarte vechi care nu au fost renovate și care trebuie să intre în modernizare.”