Realitatea PLUS

Beatrice Mahler spune că problemele cu care se confruntă Institutul „Marius Nasta” le-a semnalat de acum două săptămâni, în mandatul fostului ministru al Sănătății (Oana Mihăilă - n.red.), dar i s-a răspuns abia acum, prin ministrul interimar Cseke Attila.

„Pot fi găsite soluții dacă se discută coerent și real”, consideră managerul Institutului „Marius Nasta”.

„Astăzi am avut o discuție la Ministerul Sănătății și sper să am un răspuns pozitiv pentru un spital implicat în tratamentul COVID-19 și a tuberculozei, două probleme majore în România.

Am avut o adresă trimisă către Ministerul Sănătății în urmă cu două săptămâni. Nu am primit răspuns până astăzi. Și am vorbit cu ministrul Cseke Attila, care a spus că analizează situația. Nu cred că trebuie lăsate lucrurile până la a ajunge în incapacitate de plată”, a declarat Beatrice Mahler, luni, în exclusivitate, la „Culisele statului paralel”.

„Este realitatea tristă ce vine pe fondul unor scumpiri in ultimul an și jumătate de pandemie, cu creșteri ale prețurilor materialelor sanitare, la dezinfectanți, materiale de protecție.

Acum cresc prețurile la curent, în condițiile în care prețul de contractare este acela din 2017.

E dificil să faci manangement intr-un spital in care este nevoie de condiții hotelliere, alimente... și să spui că este bine”, a declarat Mahler.

Managerul de la „Marius Nasta” spune că în doar două luni creșterile vor pune mari probleme de funcționare a spitalului.

„Nu pot spune că avem (acum - n.red.) o gaură în buget, dar peste două luni , cresterea utilitatilor va duce la un decalaj de plata, in care toti furnizorii platiti a 60 dezile... Nu poate aduce lucruri bune. În acest moment nu văd nicio soluție, cel puțin din partea finanțării”, a avertizat Mahler, luni seară, în emisiunea „Culisele statului paralel”.