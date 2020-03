Avertismentul lui Steinu Cercel pentru bucureșteni: "Dacă e aerul prost, nu alergi"

Specialistul avertizeaza ca in conditiile in care aerul a fost foarte poluat in Bucuresti, in ultima zile, este ideal sa nu alergam sau sa facem sport in aer liber.

„Dacă e aerul prost, stai acasă, adică nu faci jogging. Alergând, în alveolă intră și mai mult. Vă dați seama că în mod obișnuit respirăm 16 respirații pe minut, când alergăm ajungem aproape la 30. Deci ventilăm, câmp deschis. Dacă am desfășura suprafața pulmonară și am pune fiecare trebușoară cap la cap, e cam distanța de aici la Ploiești, vreo 60 de kilometri, ca să vă dați seama de ce suprafață de absorbție potențială avem”, a explica medicul Streinu Cercel, pentru presă.