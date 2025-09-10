Cum s-a produs accidentul

Potrivit polițiștilor, autocamionul de colectare a gunoiului se deplasa pe drumul principal, iar șoferul a virat la stânga pe o stradă îngustă. Pentru a se încadra corect, acesta a efectuat o ușoară manevră spre dreapta.

În acel moment, un autoturism care încerca să depășească camionul pe partea dreaptă a fost acroșat. Impactul a făcut ca mașina să părăsească partea carosabilă și să lovească un copac de pe marginea drumului.

Intervenția autorităților

Conducătoarea autoturismului a fost preluată de un echipaj de urgență și transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava pentru investigații și îngrijiri medicale. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru „vătămare corporală din culpă” și continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.