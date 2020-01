Anunțul ministrului Sănătății despre vaccinarea obligatorie

Vaccinarea obligatorie este necesară

Ministrul Sănătății s-a referit la ultimii 10 ani în care vaccinarea a ajuns la puțin peste 80%, mult sub rata recomandată la nivel european, de peste 90%.

„Vaccinarea nu era o problemă în perioada pre-decembrie 1989. nimeni nu-și punea problema vaccinării copiilor. Vaccinarea era un succes în România. Era un program de succes. Din păcate, putem face o paralelă cu cazul Floreasca, o campanie de vaccinare prost gândită și o informare deficitară care a avut loc acum mai bine de 10 ani, când s-a introdus prima campanie de vaccinare împotriva cancerului de col uterin. Această campanie a fost relativ prost gândită, și atunci au apărut primele curente și primele opinii anti-vaccinare. S-au prezentat niște efecte secundare false, s-a creat o întreagă isterie, și de laa un caz izolat s-a aruncat o umbră pe tot ce înseamnă program de vaccinare. Și au început să apară epidemii de boli ale copilăriei care erau dispărute de mult”, a declarat Victor Costache în ultima parte a interviului la Realitatea PLUS.

Întrebat dacă obligativitatea vaccinării este o prioritate, ministrul Sănătăţii a răspuns că da, „absolut. Susținem vaccinarea obligatorie”.

Nu la fel declara în urmă cu doar o lună. Victor Costache avea atunci o cu totul altă părere: NU era de acord cu introducerea vaccinării obligatorii, ci mai degrabă credea în campanii ample de conştientizare.

Victor Costache, ministrul Sănătății, declara pe 5 decembrie 2019, că nu crede în nimic din ce este impus, prin urmare nu susține vaccinarea obligatorie, în schimb crede în campaniile bune de comunicare și în dorința părinților de a le oferi copiilor tot ce e mai bun.

„Numai o parte din statele membre ale UE au impus vaccinarea. Eu nu cred în nimic din ce este restrictiv şi ce este impus. Sunt reprezentantul unui guvern liberal, or a impune compromite orice orice noțiune de liberalism, dar cred în campanii foarte bune de comunicare și în instinctul părinților și în dorința lor de a asigura ce e mai bun pentru copiii lor. Lucrăm împreună cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi vom prezenta în perioada următoare mai multe campanii pentru a apăra conceptul de vaccinare”, anunța ministrul Sănătăţii pe 5 decembrie 2019, la B1 TV.

România se situa în 2018 pe penultimul loc în Uniunea Europeană ca rata de acoperire cu prima doză de vaccin împotriva rujeolei cu 86%, în timp ce media europeană este de 93,5%. În același an, Italia era pe ultimul loc cu 85%, cu doar un procent mai puțin față de șara noastră, în timp ce Ungaria avea o rată de acoperire aproape maximă, de 99%. În UE sunt 17 țări în care vaccinarea este obligatorie, printre ele Franța și Italia.

Proiectul legii vaccinării a fost elaborat de Ministerul Sănătății și trimis în Parlament în vara anului 2017, în mandatul ministrului Florian Bodog. Proiectul este însă blocat în Parlament de aproape doi ani. Proiectul de lege a trecut rapid de Senat, însă este blocat din noiembrie 2017 în Camera Deputaților, for decizional în acest caz.

Producția de vaccinuri la Institutul Cantacuzino, peste cel puțin 6 ani

Referitor la reluarea producției de vaccinuri la Institutul Cantacuzino, ministrul Sănătății nu este prea optimist. Victor Costache a anunțat că a discutat cu premierul Ludovic Orban și cu ministrul Apărării despre cum poate fi „revigorată” producția de vaccinuri la Institutul Cantacuzino.

„Institutul Cantacuzino este în subordinea Ministerului Apărării. Din planurile care s-au făcut, cel mai optimist scenariu, folosind fonduri europene, din care am alocat deja o parte pentru Institutul Cantacuzino, ar fi între 5 și 6 ani de zile. Ăsta este scenariul optimist. Odată ce a fost distrusă producția de vaccinuri este foarte greu s-o iei de la zero. Oamenii care existau atunci, o parte nu mai sunt, o parte fac altceva. Au fost distruse instalațiile, totul trebuie repornit de la zero”, a explicat Victor Costache în emisiunea „Legile puterii”, la Realitatea PLUS.