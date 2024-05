"Toate aceste lucruri nu le-as fi putut face daca nu as fi avut sustinerea permanenta a redactiei si a proprietarului Realitatea PLUS, dl. Maricel Pacuraru. Trebuie sa spuna cest lucru pentru ca ma aflu intr-o masina sa merg spre DNA, acolo unde voi fi astazi fata in fata lui Florian Coldea si a lui Dumitru Dumbrava care se afla la audieri. Nu am mers cu masina mea ca sa ma misc mai repede si chiar ma intreba dl cu care sunt in masina cat o sa mai rezist si cat o sa mai reziste toti. I-am spus ca o sa mai rezist pentru ca am sustinerea redactiei si a patronatului Realitatea PLUS. Nu a fost usor, au fost niste ani in care am avut niste presiuni uriase. Stiti foarte bine cate zeci de mii am primit amenzi, cate amenintari, cate incercari de a ne inchide gura, de a inchide postul si alte incercari de intimidare, atat cu dosare la adresa patronatului postului si alte incercari, chiar si atitudinea lui Coldea in aeroport la Dubai, atunci cand a avut tupeul sa vina la mine.

Ce se intampla astazi este - din punctul meu de vedere - o resetare a intregii scene politice si a politicii din Romania asemanatoare cu ce s-a intamplat in 89.

Aceasta cangrena creata de Statul Paralel construit inca de pe vremea PDSR, continuat si desavarsit de dl Traian Basescu impreuna cu Kovesi, Coldea, Dumbrava, Maior si multe alte personaje despre care am vorbit in ultimii 4 ani de emisiune sunt pusi azi la colt pentru tot ceea ce au facut. La mii de romani le-au distrus vietile, afaceri si au distrus tot ce inseamna capital romanesc, tot ce insemna partide politice in Romania.

Asa cum ati vazut, in toate devaluirile pe care le-am facut, politicienii erau subjugati SRI. Nu Parlamentul control SRI, ci SRI controla Parlamentul. Politicienii erau alesi pe criteriul arondarii la padure.

Azi este un moment istoric. Tara asta, de azi incepand, are o noua sansa. Acest sistem a distrus Romania, a ingenunchiat-o in fata Marilor Puteri", a declarat Anca Alexandrescu.