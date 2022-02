Leziunea poate sa apara in orice articulatie, deşi cele mai afectate sunt cele care suporta greutatea corporala: genunchi, şold, coloana.

Debutul artrozei este gradat, primul simptom care se observa este durerea care tinde sa creasca in timp. Ulterior, apar diminuarea mobilitatii articulare, contractura musculara, deformarea articulara aparand in stadiile avansate de boala. Durerea articulara are caracter specific, apare dimineata, la primele miscari, cand articulatiile par intepenite.

Statisticile arata ca, dintre persoanele care au in jur de 60 de ani, cel putin 35% au suferinte de tip artrozic. Specialistii sustin ca procentul ajunge la 80 - 90 % la cei cu varste mult mai inaintate. Aceste cifre se intalnesc peste tot in lume. Artroza are ca factori declansatori favorizanti uzura articulara, suprasolicitarea, supraincarcarea. Nu se vindeca, dar poate fi ameliorata. Pentru a preveni agravarea bolii, este importanta respectarea unor reguli privind activitatea fizica, miscarile de suprasolicitare ale articulatiilor si regimul alimentar care sa ne ajute sa scapam de kilogramele in plus ce duc la supraincarcarea articulatiilor.

Iaurtul cu usturoi este un tratament foarte bun in toate formele de calcifieri osoase si presupune ungerea locului afectat, in fiecare seara, cu un amestec de iaurt şi o capatana de usturoi pisat. Inveliti apoi locul cu o faşa şi mentineti pana a doua zi. Dimineata este indicat sa clatiti locul respectiv cu apa calda, potrivit formula-as.ro. Se recomanda acest tratament in cure de 10-20 de zile.