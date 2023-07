Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a anunțat miercuri, că s-a ajuns la un nou acord cu sindicaliștii din sistemul sanitar, după protestul masiv din Piața Victoriei. Angajații din Sănătate au anunțat că urmează să intre în grevă generală pe 27 iulie dacă nu se reglementează ce au cerut și în urmă cu o lună. Protestatarii au cerut modificarea Ordonanței 63 ce reglementează nivelul sporurilor salariale din sistemul de sănătate.

Ministrul Alexandru Rafila a avut discuții cu sindicaliștii, la Guvern, la care a participat și premierul Marcel Ciolacu.

Executivul urmează să modifice Ordonanța 63/2023, aprobată în urmă cu nici două săptămâni, pe 30 iunie, pentru reglementarea acordării sporurilor salariale în sistemul de sănătate din România.

„S-a ajuns la o înțelegere privind modul de salarizare și de realizare a unor reforme. Am avut o discuție tehnică, să corectăm niște prevederi care limitează acordarea sporurilor în OUG 63/2023”, a anunțat ministrul Sănătății.

PRECIZĂRILE SINDICALIȘTILOR DESPRE NEGOCIEREA DE LA GUVERN

"Cred că în acest moment putem spune că am intrat într-o negociere cu Guvernul României pe o categorie de drepturi a căror acordare ţine doar de Guvern. Precizez că anterior am declanşat o negociere care a durat şase luni cu Ministerul Sănătăţii şi s-a dovedit deosebit de eficientă. Adică, ce am putut rezolva la nivel de Ministerul Sănătăţii, am rezolvat, în special pe zona contractului colectiv de muncă şi pe zona proiectului noii legi a salarizării, mai avem câteva aspecte de definitivat. La acest moment s-a deschis o discuţie din punct de vedere tehnic pentru a rezolva câteva aspecte strict tehnice ce ţin de crearea posibilităţii de a acorda drepturile prevăzute în Ordonanţa 63, la care să se adauge - am vrea noi - cel puţin o categorie de drepturi. (...) Sunt două aspecte la ora actuală: Ordonanţa 63 necesită o clarificare tehnică, să îi spunem, deoarece au utilizat nişte titluri de drepturi salariale care au nişte efecte ce n-au fost anticipate iniţial. Noi venim să reclasificăm aceste drepturi salariale în cele două categorii stabilite deja de legea salarizării. Unele sunt drepturi aferente salariului de bază, altele sunt drepturi aferente indemnizaţiilor şi sporurilor. Cu această modificare, dăm posibilitatea să nu mai existe nicio ambiguitate în Ordonanţa 63, adică toţi angajaţii să primească aceste drepturi", a precizat Viorel Rotilă, manager al Federaţiei "Solidaritatea Sanitară", în conferinţa de presă susţinută cu ministrul Sănătăţii - Alexandru Rafila la Palatul Victoria.