Reduceri eMAG. Cele mai atractive oferte la frigidere

Cel mai mare magazin online din România, eMAG.ro, anunță reduceri importante la mai multe modele de frigidere. Iată câteva dintre cele mai importante oferte.

Întreaga listă de reduceri frigidere eMAG.ro o găsiți - AICI.

Combina frigorifica Arctic ANK326B+, 295 l, Clasa A+, H 185.3 cm. Ofera un consum optim de energie electrica si o economie substantiala, de 24%, fata de produsele similare din clasa A. Te bucuri de functiile frigiderului tau, cu un consum redus de energie.

Combina frigorifica Sharp SJ-B2297E0WEU, 297 l, No Frost, Clasa A++, Display, H 186 cm.

Combina frigorifica Samsung RB31FDRNDSA, 310 l, Clasa A+, Full No Frost, H 185 cm, Dispenser apa. Spre deosebire de compresoarele conventionale, care dispun doar de doua comenzi, de pornire si de oprire, compresorul cu inversor digital de la Samsung efectueaza 5 cicluri, pe baza nivelurilor de umiditate si a sabloanelor de folosire. Astfel, temperatura se mentine constanta, se reduce uzarea compresorului, pentru o durabilitate mai mare, iar zgomotul este pastrat la un nivel minim. in plus, va veti bucura de linistea interioara adusa de facturile reduse de energie si de garantia de 10 ani.

Combina frigorifica Beko DBK 386 WDR+, 325 l, Clasa A+, H 201 cm, Dispenser apa. Tehnologia cu lumina albastra Smart Blue de la Beko iti ofera o functie special creata pentru ca tu sa te bucuri din plin de gustul fructelor si legumelor tale preferate.

Combina frigorifica Indesit LI8 FF2I X, 305 l, Clasa A++, H 189 cm, Racire frigider Full No-Frost. Eficiente, spatioase, elegante si practice disponibile in diferite varinate aparatele frigorifice Indesit sunt capabile sa corespunda oricaror nevoi si sa satisfaca orice cerinte de conservare a alimentelor. Gama larga de sisteme de racire si diversele interfete precum si manerele disponibile prezinta flexibilitate in utilizare si aspect placut dar si certitudinea de a beneficia intotdeauna de calitate, fiabilitate, durabilitate si cele mai bune performante in deplina armonie cu mediul.

Combina frigorifica Hotpoint ENBGH19223FW, 450 l, Clasa A+, H 195.5, Full No Frost. O buna igiena a frigiderului este cea mai importanta conditie pentru pastrarea optima a alimentelor. Hygiene Advance este un tratament cu ioni de argint a peretilor interior ai frigiderului. Este o solutie naturala, permanenta ce previne formarea mucegaiului si a bacteriilor, asigurand in acelasi timp mediul ideal pentru pastrarea optima a alimentelor.

Combina frigorifica Whirlpool 6 th Sense Fresh Control BSNF 9101 OX, 339 l, Clasa A+, No Frost, H 201. Noua tehnologie de control al prospetimii Al 6lea Simt garanteaza refrigerarea la umiditate perfecta in intregul interior si face posibila pastrarea alimentelor proaspete de pana la 4 ori mai mult timp.