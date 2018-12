Ragușeala sau disfonie. Când trebuie să te prezinți la medic

Raguseala, numita in termeni medicali disfonie, denumeste orice voce care are modificat unul sau mai multi dintre parametrii psihoacustici: inaltime, intensitate, calitate, variabilitate.

Vocea anormala este definita ca o modificare a parametrilor vocii (inaltime, intensitate, calitate, variabilitate) care interfera cu nevoile de comunicare profesionala sau sociala ale unei persoane. Fonatia este definita ca actul fiziologic de producere a sunetului prin vibratia corzilor vocale produsa de curentul de aer expirat de la nivel pulmonar.

Afonia denumeste absenta tonului laringian.

Profesionistii vocii vorbite cum ar fi cadrele didactice, actorii, crainicii radio si TV, oamenii politici, militarii, preotii, managerii, comerciantii, telefonistele, studentii, cat si profesionistii vocii cantate (cantaretii), indiferent de tipul de muzica pe care il canta - muzica clasica, muzica usoara, muzica populara, pot avea probleme ale vocii, scrie Centrul Medical de Diagnostic si Tratament "Dr. Victor Babes".

Dar orice persoana care foloseste excesiv vocea, indiferent de profesie, poate avea la un moment dat nevoie de interventia specialistului in foniatrie, atat pentru diagnosticul bolii care determina disfonia (raguseala), cat mai ales pentru tratamentul acestei boli si recuperarea vocii.

Raguseala sau afonia. Afecțiuni laringiene

Raguseala (disfonia) este de obicei, primul si cel mai evident simptom al unei afectiuni laringiene care implica si afectarea corzilor vocale, dar ea poate apare ca simptom secundar in anumite afectiuni ale aparatului respirator, sistemului nervos, endocrin sau in afectiuni psihice, cand laringele si corzile vocale nu prezinta nici o leziune organica.

Pe langa raguseala, pacientul mai poate prezenta o serie de simptome cum ar fi : oboseala vocii, intepaturi, arsuri, jena in gat, tensiune si durere la nivelul gatului, senzatie de lipsa de aer, tuse seaca, iritativa, gust amar sau acru in gura dimineata.

Profesionistii vocali pot avea dificultati la cantatul cu voce inceata sau cu voce tare, lipsa de control al tonului, probleme de suport, probleme de trecere de la un registru la altul, modificare a timbrului vocal.

Raguseala sau afonia. Patologia vocii

Patologia vocii este extrem de complexa, iar evaluarea vocii reflecta acest lucru. Vocea functioneaza ca un barometru al sanatatii fizice si emotionale.

Diagnosticul corect al cauzelor raguselii se face in cabinetul medicului specialist O.R.L. O evaluare completa a vocii necesita o anamneza atenta, un examen clinic O.R.L. complet si o evaluare completa a functiilor laringelui si a calitatilor vibratorii ale corzilor vocale. Pentru aceasta, la dispozitia clinicianului de astazi se afla o gama larga de modalitati de investigare, de la sistemele perceptuale vizuale si auditive pana la tehnici acustice, aerodinamice si endoscopice.

Raguseala sau afonia. Uneori, in functie de cauza, poate fi necesar un examen radiologic al regiunii cervicale anterioare (examen C.T. sau R.M.N. laringian). De asemenea, pot fi efectuate o serie de analize sanguine care sa puna in evidenta diferite deficiente ce pot influenta calitatea vocii.

Dupa stabilirea diagnosticului corect, tratamentul disfoniei poate fi reprezentat de tratament medicamentos, repaus vocal sau / si tratament chirurgical, in functie de etiologie. In functie de diagnostic, tratamentul foniatric se poate asocia cu tratamentul medicamentos sau cu cel chirurgical. Astfel, pentru cei care au suferit o interventie chirurgicala la nivelul corzilor vocale, este recomandat ca in postoperator sa apeleze la serviciile de foniatrie si la medicului specialist in foniatrie pentru tratamentul de recuperare foniatrica.

Raguseala sau afonia. Cand trebuie sa mergi la medic?

Orice raguseala care dureaza mai mult de 3 saptamani trebuie obligatoriu urmata de un consult ORL. Ea poate fi simptomul de debut al unor afectiuni mult mai grave decat o simpla "raceala".