Previziune sumbră pentru PSD. Dăncilă și-a avertizat colegii: Partidul riscă să dispară!

Viorica Dăncilă i-a avertizat pe liderii PSD că, dacă nu câștigă prezidențialele, vor urma și alte înfrângeri.

Premierul Viorica Dancila a discutat, luni, cu deputatii PSD despre motiunea de cenzura care ar putea fi depusa de Opozitie, dar si despre sansele partidului la prezidentiale, ea precizand ca, daca PSD nu va castiga, va avea o problema din punct de vedere electoral, la urmatoarele alegeri.



Premierul a spus, dupa intalnirea cu deputatii PSD, ca a fost o discutie despre motiunea de cenzura care ar putea fi depusa de Opozitie, mentionand ca le-a spus acestora ca trebuie sa fie uniti pentru a nu avea succes un asemenea demers.







Intrebata cate voturi lipsesc PSD, Dancila a spus: "Nu am facut un calcul". Ea a adaugat ca are incredere in colegii sai.



Jurnalistii aflasera insa, pe surse, din sedinta, ca Dancila le-ar fi spus social-democratilor si ca "daca pierdem alegerile, disparem". Potrivit ziare.com, intrebata daca a rostit aceste cuvinte, premierul a evitat sa confirme exact.



"De ce luati in calcul sa nu castigam? Am spus ca, daca nu castigam, vom avea o problema din punct de vedere electoral la urmatoarele alegeri. Nu stiu ce expresie am folosit (n.r. - la intalnire). Am spus o realitate: daca rezultatul este slab, atunci este normal ca increderea in PSD va fi diminuata", a mentionat Dancila.