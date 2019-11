Ion Țiriac, vizită-fulger la MTS. Ministrul Ionuț Stroe, primele explicații, pentru realitatea.net

Ministrul Sportului, Ionut Stroe, a vorbit in premiera cu realitatea.net dupa discutia purtata cu Ion Tiriac

UPDATE | Ora 21:07 | Contactat de realitatea.net, ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, învestit ieri în funcție, a oferit primele reacții după întrevederea cu Ion Țiriac din această seară, produsă la sediul Ministerului Tineretului și Sportului.

Întâlnirea dintre Ion Țiriac și proaspăt numitul ministru al Sportului, Ionuț Stroe, a avut loc în urma mesajelor aproape identice postate pe Facebook de către Simona Halep și Sorana Cîrstea, prin care cele două cer public MTS să susțină financiar Federația de Tenis. Momentan, finanțarea este blocată.

"Domnul Tiriac m-a pus in tema in legatura cu situatia dificila prin care trece tenisul romanesc, mai precis finantarea si asteptarile pe care le au din partea MTS. Este o problema, din pacate, cadrul legal nu permite in acest moment alocarea unor bani catre Federatia Romana de Tenis, cat timp se afla intr-un litigiu pe rolul instantelor. Evident, nu trecem peste lege, legea trebuie respectata.

Raspunsul meu a fost ca atat eu, cat si MTS, il asiguram nu doar pe dansul, cat si pe cele doua campioane din tenis care au expus public aceasta situatie, ca dorim si noi sa clarificam cat mai repede aceasta situatie. Exista toata deschiderea din partea mea si dorinta de a rezolva aceste probleme", a explicat Ionuț Stroe pentru site-ul realitatea.net.

Apoi a continuat: "Dificultatile legate de finantarea FRT de catre statul roman tin de legalitate, sunt de natura juridica, nicidecum nu este vorba despre birocratie sau de rea vointa. Chestiunea se afla in instanta si dorim sa se rezolve cat mai repede".

"Domnul Tiriac a avut o reactie pozitiva, constructiva, a inteles situatia, de altfel o stia foarte bine. Ne-am dorit sa avem o punte de legatura, o relatie normala si fireasca pe care, va asigur, o voi avea cu toate Federatiile si toate personalitatile din sport care sustin in mod legitim interesele".

Intrebat de realitatea.net ce părere are despre faptul că Simona Halep și Sorana Cîrstea au ales să posteze pe Facebook două mesaje aproape identice cu țintă directă spre MTS, ministrul Ionuț Stroe a replicat: "Cele doua mari jucatoare de tenis au semnalat public acest lucru. M-ar fi bucurat sa comunice si cu mine, dar este bine ca au semnalat public faptul ca FRT nu primeste finantare de la MTS. Le asigur si pe ele si pe toti iubitorii tenisului ca si noi ne dorim sa clarificam aceasta situatie".

--------------

Știrea inițială

Ion Țiriac (80 de ani) este așteptat în această seară la Ministerul Tineretului și Sportului, pentru a discuta cu proaspăt numitul ministru Ionuț Stroe, potrivit informațiilor realitatea.net.

Ion Țiriac, președintele ales al Federației Române de Tenis, va discuta cu Ionuț Stroe, învestit ieri în funcția de ministru, despre faptul că Ministerul Tineretului şi Sportului refuză să finanțeze Federația Română de Tenis, potrivit realitatea.net.

Deși Ion Ţiriac a fost ales preşedintele Federației de Tenis, există o acţiune în instanţă prin care se contestă alegerea miliardarului în vârstă de 80 de ani. Acesta este motivul pentru care Ministerul Tineretului şi Sportului nu poate să susţină financiar FRT.

Totul a plecat de la faptul că, astăzi, Simona Halep, Sorana Cîrstea şi Marius Copil au publicat mesaje aproape identice pe Facebook, în care cer rezolvarea urgentă a situaţiei.

.