HOROSCOP 1 MARTIE 2018. Prima zi de primăvară este un test pentru aceste zodii!

HOROSCOP 1 MARTIE 2018. Prima zi de primăvară este un test pentru toți nativii să lase grijile deoparte și să se bucure de lucrurile importante. Află ce ţi-au rezervat astrele în prima zi de primăvară!

HOROSCOP 1 MARTIE 2018. Berbec

Bucura-te din plin de aceasta zi, pentru ca vine la pachet cu o multime de motive de fericire! Cele mai deosebite momente le poti trai in relatie cu persoana iubita, care te aseaza pe un piedestal de unde te simti important, rasfatat mai mult ca oricand, ceea ce ca iti place grozav. Ofera-i si tu aceeasi atentie, pentru ca o relatie de succes inseamna reciprocitate, un schimb permanent de ganduri bune si gesturi de afectiune, deci nu astepta doar de la celalalt! Daca iti place tie, si lui ii place la fel!

HOROSCOP 1 MARTIE 2018. Taur

Iubirea nu inseamna a-i cere celuilalt sa se schimbe pentru a fi asa cum iti doresti tu, ci sa-l iubesti asa cum e, fara a incerca sa-l transformi intr-o marioneta. Vei intelege asta si azi, printr-un moment care te sfatuieste sa renunti la vise, la anumite asteptari, poate imposibile, la un anumit standard si sa te multumesti sincer cu ceea ce primesti. Iubirea cere de multe ori renuntari si compromisuri, dand dovada de flexibilitate si capacitate de adaptare la realitate. Vei vedea ca vei primi mai mult decat te astepti daca nu ridici stacheta prea sus!

HOROSCOP 1 MARTIE 2018. Gemeni

O veste cu tenta oficiala iti cam da peste cap unele planuri, de parca ti se interzice sa duci mai departe ce ai inceput in felul in care ti l-ai propus inainte. Esti nevoit sa te supui unor reguli mai stricte, cu care nu ai fi de acord in mod normal, dar pentru ca ordinul vine de sus, de la cei mai puternici decat tine, nu poti face altceva decat sa spui da. Daca nu te supui acestui ordin, consecintele ar fi mai grave, deci mai bine taci si faci cum ti se spune decat sa atragi critici sau sanctiuni.

HOROSCOP 1 MARTIE 2018. Rac

Sumele de bani care iti parvin azi pot fi mult sub asteptari, incat s-ar putea sa te trezesti in fata unei cheltuieli semnificative pe care nu o poti onora din lipsa de fonduri. Nici macar nu se ivesc noi perspective materiale la orizont, ci esti ceva mai pesimist in privinta sumelor care ajung la tine. E o zi riscanta in plan financiar, deci abtine-te de la orice cheltuiala sau investitie pentru ca s-ar putea dovedi a fi gresita. Mai bine tii banii la ciorap decat sa regreti mai tarziu!

HOROSCOP 1 MARTIE 2018. Leu

Esti de mare ajutor persoanei iubite sau celor dragi, in general, pentru ca azi au mai mare nevoie de tine. Esti alaturi de ei cu inima deschisa, preocupat de soarta lor, incercand sa le oferi tot ce-ti sta in putinta pentru a aduce un pic de alinare la greu. Totul va parea mult mai simplu cu tine alaturi, pentru ca gasesti imediat o vorba buna sau o incurajare potrivita pentru a le distrage atentia de la problemele lor, macar pentru cateva minute. E modul tau de a le intoarce aceleasi servicii pe care si ei le-au oferit in situatii similare.

HOROSCOP 1 MARTIE 2018. Fecioară

Se naste o tensiune neplacuta ori de cate ori intri in contact cu reprezentantii institutiilor statului. Birocratia devine enervanta incat e si normal sa-ti sara la un moment dat tandara si sa-ti pierzi rabdarea, dar asta nu inseamna ca nervii tai vor schimba cu ceva rezolvarea problemelor pentru care trebuie sa bati la usa lor. Dimpotriva: ii vor irita si pe ei incat nu s-ar spune ca vei primi documentul, aprobarea sau raspunsul de care ai nevoie. Pregateste-te sa stai cu orele la ghisee, sa dai peste oficianti nervosi si nepoliticosi, sa fii trimis la plimbare cu un dram de rautate, pentru ca nu prea esti pe placul celor de care depinde evolutia proiectelor tale.

HOROSCOP 1 MARTIE 2018. Balanţă

Nu poti coopera eficient cu niste persoane mai tinere decat tine, cu o atitudine mai moderna, dar cu care nu poti fi de acord. Dai dovada de un dram de rigiditate, pentru ca nu te poti adapta deloc la ideile lor un pic cam prea avansate pentru modul tau de a privi lucrurile. Ii cam tragi inapoi, dar noroc ca ei nu tin cont de piedicile sau rezervele tale, ci isi vad de treaba pana la capat. Vei vedea la final ca au avut idei constructive, pe care ar fi meritat sa le preiei si sa le pui in aplicare, dar va fi prea tarziu sa mai schimbi ceva, regretand ca ai fost atat de refractar si critic cu ei.

HOROSCOP 1 MARTIE 2018. Scorpion

Daca nu-ti tii sub control nervii, astazi, risti sa rupi totul la primul impuls si sa pornesti intr-o directie care nu va avea efectele dorite. Riscurile de a rupe o relatie care dureaza de ani de zile, de a pleca de la un loc de munca intr-un moment de iritare maxima, de a renunta la un proiect doar pentru ca ai ajuns intr-un impas, sunt mai mari astazi, de aceea ar fi bine sa te calmezi inaintea oricarei decizii cu iz categoric. Daca o iei la nervi, sub imperiul emotiilor negative de moment, ai putea alege o cale pe care, mai devreme sau mai tarziu, o vei regreta, dar nu o vei mai putea remedia.

HOROSCOP 1 MARTIE 2018. Săgetător

Azi apesi pe butonul de pauza si te bucuri din plin de lucrurile simple si usoare pe care viata ti le ofera. Bine faci, e o decizie inteleapta de a te detasa de miezul agitatiei de zi cu zi, pentru ca ai nevoie, din cand in cand, si de vacanta. Fa orice altceva care sa-ti distraga atentia de la preocuparile mai grave ale acestei perioade si nu te gandi nicio clipa la ceea ce lipseste. Scoate in lumina multele motive de bucurie de care ai parte, fie ca e vorba de jocul cu copiii, de o plimbare pe afara, de o ora de sport, pentru ca efectele vor fi miraculoase pentru a prinde iar chef de viata.

HOROSCOP 1 MARTIE 2018. Capricorn

Fiecare problema are o solutie, ca atare nu merita sa pierzi timp si energie analizand-o pe toate partile la nivel teoretic. E vremea sa pui mana pe unelte si sa faci ceva concret, pentru ca depasirea unui impas tine de actiune, nu doar de vis sau intentie. Ceea ce incepi azi poate avea efecte benefice maine, pentru ca un impas nu e altceva decat o oportunitate de a trece la fapte. Nimic nu te tine pe loc, nici nu e un capat de drum, ci fiecare moment de pe parcurs devine startul spre alt nivel in ceea ce ai pornit. Ai ajuns intr-un punct critic? Nu-i nimic: ia o decizie ferma si treci la etapa urmatoare!

HOROSCOP 1 MARTIE 2018. Vărsător

Simti o mare apasare pe inima din cauza unei dezamagiri profunde, poate din cauza iubirii. Nu sta sa cantaresti acest gol atat de mult, pentru ca e o tristete trecatoare ce poate fi imediat compensata cu altceva. Daca ai fi mai atent, ai descoperi ca, desi din directia de unde asteptai un miracol nu apare nimic, ti se ofera in schimb altceva, poate la fel de bun, dar pe care esti tentat sa-l respingi pentru ca nu seamana cu ceea ce visai. Ba da, poate fi un inlocuitor la fel de bun care iti va diminua greutatea de pe inima, dar depinde numai de tine sa accepti ce ti se ofera. Uneori alternativele pot fi mai bune!

HOROSCOP 1 MARTIE 2018. Peşti

Cu ajutorul potrivit, totul iti merge de minune, deci aici trebuie sa faci cele mai mari eforturi, de a gasi tovarasii cei mai buni pentru situatia in care te afli, sa le castigi simpatia si dorinta de a-ti sari in ajutor. Apeleaza la tot arsenalul tau de cucerire, pentru ca ai nevoie de prieteni care sa participe la problema in care esti implicat. Ai multe de invatat de la ceilalti, ca atare nu insista sa te descurci singur, pentru ca lucrurile vor evolua mult mai repede si mai simplu daca faci echipa cu oameni pregatiti in domeniu. Nu e o rusine sa ceri ajutorul, nici sa bati la usa unui om a carui meserie este aceea de a-ti rezolva tie problema.

