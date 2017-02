eMAG Stock Busters – Televizoare cu diagonala peste 127cm cu preturi de la 1.300 de lei

eMAG Stock Busters este campania care sparge orice record in materie de preturil la televizoare cu ecran urias.

eMAG Stock Busters – Lista cu toate modelele de televizoare aflate la lichidare de stoc poate fi consultata AICI.

eMAG Stock Busters este o promotie uriasa de lichidare de stoc a celui mai mare retailer online din Romania. Printre cele mai avantajoase oferte pe care le-am zarit in promotie sunt cele pentru televizoarele cu ecran foarte mare. Am ales 9 modele de televizoare ce au diagonala de peste 127 cm si preturi ce incep de la doar 1.299 lei. Iata ofertele:

eMAG Stock Busters – Televizor Star Light

Primul model de televizor pe care vi-l recomandam este si cel mai ieftin cu o asemenea diagoanala si are o reducere de pret de 27% in cadrul promotiei Stock Busters. Televizorul are display de tip LED, este produs de Star Light, un brand renumit pentru preturile avantajoase pe care le practica, iar diagonala ecranului este de 127cm. Imaginile redate de televizor sunt de calitate Full hd. Oferta o puteti consulta AICI.

eMAG Stock Busters – Wellington

Un alt brand renumit pentru preturile foarte avantajoase pe care le practica pentru electronicele pe care le fabrica este Wellington. Acest televizor de la Wellington are si el o diagonala de 127cm a display-ului care reda imagini la rezolutie Full HD, ecranul fiind de tip LED. Reducerea de la Stock Busters pentru acest televizor este de 24% si oferta completa o gasiti AICI.

eMAG Stock Busters – Vision Touch

Un producator foarte putin cunoscut la noi in tara este Vision Touch, insa oferta de la Stock Busters pentru televizorul lor ce are o diagonala de 127cm si rezolutie Full HD este una intr-adevar foarte avantajoasa. Televizorul beneficiaza de discount de 25% chiar in acest moment si stocurile se epuizeaza destul de repede. Televizorul poate fi achizitionat de AICI.

eMAG Stock Busters – Orion 140cm

Trecem la un alt nivel si va prezentam un televizor cu ecran chiar si mai mare decat cele de pana acum, 140 cm. Televizorul de la Orion este de o calitate excelenta, producatorul este unul de renumite si cu mare vechie, imaginile redate sunt de calitate Full HD, iar pretul de la eMAG Stock Busters prezinta o reducere de 24%. Consultati oferta AICI.

eMAG Stock Busters – Vivax Imago

Tot un ecran cu diagonala de 140cm sau 55 inch are si televizorul din oferta eMAG Stock Busters Vivax Imago. Acest brand total necunoscut vine cu una dintre cele mai mari reduceri de pret din toata oferta: - 35%. Televizorul are ecran de tip LED si rezolutie Full HD, iar stocul este deja limitat. Oferta poate fi gasita AICI.

eMAG Stock Busters – Televizor Smart Android Philips

Este probabil cea mai avantajoasa si mai inteligenta oferta dintre toate cele prezentate pana acum, beneficiaza de un discount de 34% si este un televizor produs de Philips. Televizorul are ecran LED, toate functiile smart si conectivitate la internet, diagonala ecranului este de 139cm si rezolutia Full hd. Pretul incredibil de mic poate fi vazut AICI.

eMAG Stock Busters – Smart Samsung

Cel mai renumit producator de electronice si electrocasnice din intreaga lume este in acest moment Samsung, un motiv in plus de a va incredere in televizorul produs de ei ce are o reducere de 30% la Stock Busters. Televizorul costa sub 2.500 de lei si are totusi un ecran de 146cm diagonala, dar si toate functiile smart disponibile, poate fi conectat la internet si la dispozitivele mobile din locuinta. Televizorul de la Samsung reda imagini Full HD si oferta completa poate fi gasita AICI.

eMAG Stock Busters – Televizor LED Smart Philips

Ramanem la brandurile foarte cunoscute care au televizoare avantajoase in oferta eMAG Stock Busters si va prezentam televizorul Smart Philips care poate fi conectat la internet, are diagonala de 139cm si ecran LED, si punctul forte al acestui televizor este rezolutia cea mai buna de pe piata: 4K ULTRA HD. Pretul cu reducere de 31% poate fi gasit AICI.

eMAG Stock Busters – Sharp

Ultima oferta pe care v-o prezentam in cadrul acestui articol din promotia Stock Busters de la eMAG pentru televizoare este cea pentru modelul Smart Sharp. Televizorul are un ecran cu diagonala de 140cm si reda imagini impecabile la rezolutie Full HD. Pretul foarte avantajos al televizorului poate fi vazut AICI.