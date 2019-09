După ce l-a amenințat cu CCR-ul, Dăncilă așteaptă de la Iohannis să-i numească interimarii

Viorica Dăncilă îl sună luni pe președintele Iohannis, pentru a-l convinge să numească interimari la ministerele vacantate de ALDE. Asta după ce a amenințat că îl va da în judecată pentru afirmația cu privire la ”Guvernul corupt".

Premierul Viorica Dăncilă așteaptă de la Klaus Iohannis să numească miniștrii interimari la ministerele părăsite de oamenii ALDE. Dăncilă ar urma să aibă luni o discuție pe tema aceasta cu Klaus Iohannis.

”În ceea ce privește interimatul celor trei ministere, voi avea o discuție telefonică cu președintele și dacă refuză interimatul vom merge către Curtea Constituțională”, a afirmat premierul.

”Activitatea guvernului este blocată dacă președintele nu nominalizeză interimatele. Eu pornesc de la buna credință că domnul președinte va semna”, a declarat Dăncilă, sâmbătă.



Tot sâmbătă, Dăncilă l-a mai amenințat pe Iohannis cu un proces.

”Legat de afirmaţia preşedintelui României că acest Guvern este corupt, vom acţiona în judecată pentru că, aşa cum am spus, este foarte uşor să lipeşti etichete, dar aceste etichete trebuie să aibă un fundament. Nu am avut niciodată probleme de corupţie, ba dimpotrivă, am fost unul dintre luptătorii pentru statul de drept, dar şi pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor", a spus premierul, la finalul CExN.

Întrebată care este acuzația pe care o aduce președintelui, Viorica Dăncilă a spus că în momentul în care spui că guvernul este corupt, trebuie să ai dovezile necesare. ”O să vedem care este încadrarea, o să vorbesc cu avocații”, a completat premierul, adaugând că dacă această afirmație se face de la tribuna președintelui, atârnă foarte greu.

Klaus Iohannis a anunțat, vineri, că a semnat decretele de vacantare a funcțiilor de miniștri ale celor trei reprezentanți ALDE care s-au retras la guvernare. Acum, urmează fie interimaul, fie restructurarea Guvernului, cu vot în Parlament

Este vorba despre demisia Grațielei Gavrilescu, viceprim-ministru și ministru al mediului, de cea a lui Anton Anton, ministrul energiei, și de Viorel Ilie, ministru pentru relația cu Parlamentul.

Cei trei au demisionat după ce ALDE s-a retras de la guvernare, în vreme ce Ramona Mănescu, ministrul de Externe, a preferat să demisioneze din ALDE decât să plece din Guvern.

După vacantarea funcțiilor, premierul poate numi interimari în locul celor trei foști miniștri ALDE, însă doar pentru 45 de zile. După această perioadă, Guvernul își va completa portofoliile vacante doar cu aprobarea Parlamentului, pentru că, prin ieșirea de la guvernare a formațiunii conduse de Călin Popescu Tăriceanu, s-a schimbat compoziția politică a Guvernului.