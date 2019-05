Dragnea dictează, Guvernul execută. Ce decizii se iau azi la Palatul Victoria

Guvernul Dăncilă se reunește în ședință marți la ora 14.00, iar printre propunerile legislative pe care le-ar putea adopta azi se numără reducerea TVA-ului la produsele bio, dar și amnistia fiscală pentru persoanele fizice cu venituri sub nivelul salariului minim brut pe țară.

Săptămâna trecută, premierul Viorica Dăncilă i-a cerut ministrului de Finanțe Eugen Teodorovici să elaboreze un act normativ prin care persoanele care în perioada 2015-2017 au obținut venituri sub nivelul a 12 salarii minime brute să fie scutite de plată contribuțiilor sociale.

"Știu că mulți cetățeni au primit de la ANAF decizii de impunere privind plată contribuțiilor sociale. Având în vedere că de la 1 ianuarie 2018 persoanele fizice care obțin venituri anuale sub nivelul a 12 salarii minime brute pe economie nu datorează contribuții de asigurări sociale de sănătate decât opțional, solicit Ministerului Finanțelor Publice să vină de urgență cu o soluție care să extindă această facilitate și pentru perioada 2015-2017", a spus premierul.

Potrivit Ministerului de Finante, aproximativ 600.000 de romani vor beneficia de amnistia fiscală, iar suma totala pe care o au de platit de ei ca CASS se ridică la aproximativ un miliard de lei.

Mai jos lista proiectelor legislative aflate pe ordinea de zi a ședinței de Guvern din 14 mai:

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea art.7 din Hotărârea Guvernului nr.1188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ''Prof.dr.G.K. Constantinescu''





2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea închirierii unor suprafeţe în imobilul proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, înregistrat sub nr. MFP 34391





3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român" aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor





4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea de producere a energiei electrice în hidrocentrale Hidroelectrica S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei





5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Cordăreni, judeţul Botoşani





II. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Măsuri necesare îndeplinirii condiţiei prealabile "Implementarea şi aplicarea Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (CDPD) în conformitate cu Decizia 2010/48/CE a Consiliului privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap"





2. MEMORANDUM cu tema: Evaluarea naţională a îndeplinirii condiţiei favorizante ''Planificarea globală a transporturilor la nivelul corespunzător'', prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR) şi măsuri necesare îndeplinirii acesteia





3. MEMORANDUM cu tema: Măsuri necesare îndeplinirii condiţiei favorizante "Plan naţional sau regional privind banda largă", prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR)





III. INFORMĂRI

1. INFORMARE privind privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, precum şi pentru referendumul naţional din data de 26 mai 2019- 13 mai 2019





IV. PUNCTE DE VEDERE

1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 6 iniţiative legislative parlamentare.