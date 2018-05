Dosarul "Bombonica". Ziua sentinţei pentru Liviu Dragnea

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, va primi, marţi, sentința în dosarul angajărilor ilegale. Procurorii au cerut peste 7 ani de închisoare, în timp ce șeful PSD a solicitat să fie achitat.

"DNA pentru mine vrea pe viaţă. Pentru mine şi alţi lideri politici. Am afirmat cu tărie nevinovăţia mea, am solicitat achitarea şi am mai spus că eu muncesc în folosul comunităţii de peste 20 de ani de zile", spunea, pe 15 mai, Liviu Dragnea.



Procurorii DNA au altă variantă în ceea ce privește soarta lui Liviu Dragnea. La ultimul termen, anchetatorii au cerut șapte ani și jumătate de închisoare.

Șeful PSD și fosta sa soție, Bombonica Prodana, sunt printre cei acuzați că ar fi menținut ilegal în funcție la Protecția Copilului Teleorman două angajate care, de fapt, ar fi lucrat la sediul PSD.

Dragnea pleacă din țară în ziua în care i se anunță sentința

La momentul pronunțării sentinței, Liviu Dragnea nu se va afla în țară. Liderul PSD va pleca, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, într-o vizită în Elveția.

Dragnea va efectua, în perioada 29-31 mai, o vizită oficială la Berna, în cadrul unui eveniment al Consiliului Naţional al Confederaţiei Elveţiene.

Conform memorandumului aprobat de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, liderul PSD va avea o întrevedere cu preşedintele Confederaţiei Elveţiene, Alain Berset, şi cu preşedintele Consiliului Naţional, Dominique de Buman. În aceeaşi vizită se va întâlni şi cu preşedintele Comisiei pentru politică externă a Consiliului Statelor.



Printre temele de discuţie vor fi: viitoarea contribuţie a Elveţiei la fondul de Coeziune a UE, relaţiile economice bilaterale şi priorităţile viitoarei preşedinţii a României la Consiliul EU.



Liviu Dragnea va fi însoţit de vicepreşeedintele Camerei Deputaţilor, deputatul PSD Gabriel Vlase.